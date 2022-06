Grave lutto per l’ex vippona: “Una madre non deve seppellire un figlio”

L’ex vippona è stata colpita da un grave lutto. Le sue parole hanno gelato gli utenti della rete che non si aspettavano simili dichiarazioni da parte sua.

L’ex vippona sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua intera vita. Nelle scorse ore, infatti, sul suo profilo Instagram ha annunciato di essere stata colpita da un gravissimo lutto che l’ha devastata creando un vuoto incolmabile non solo nel suo cuore ma anche in tutti quelli dei propri cari.

Riprendersi, dopo questo momento, sarà molto difficile ha confidato sul suo account social, scrivendo che una madre non dovrebbe seppellire il proprio figlio.

Pamela Prati è stata colpita da un grave lutto e le sue parole sono state un colpo al cuore per i suoi fedeli sostenitori.

Pamela Prati distrutta dal dolore: il triste annuncio dell’ex vippona

Pamela Prati non avrebbe mai immaginato di dover dare un annuncio del genere, ma purtroppo è successo. Una delle persone a cui era più legate in queste ore è volata via ed il suo cuore è distrutto per sempre. Una ferita che difficilmente riuscirà a rimarginare:

“Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita 💔🙏” ha esordito l’ex vippona sul suo profilo Instagram. “Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro 💔” ha poi proseguito affranta da quanto è successo nella sua vita nelle scorse ore.

“Mia sorella vivrà a stento senza di te💔” ha subito aggiunto, rivelando che la persona scomparsa è suo nipote. “Non è naturale che una madre seppellisca un figlio 💔” ha scritto distrutta. “Avevi ancora tanto da vivere…”.

“Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo.💔🙏il mio amore ti raggiungerà per L’eternità 💔” ha poi concluso, amareggiata e delusa per quanto accaduto.

Pamela Prati è stata colpita da un grave lutto che non si sarebbe mai aspettata. La showgirl, che non molto tempo fa si era lasciata andare ad un amaro sfogo contro i media, ha ricevuto tutto il supporto delle sue colleghe che non hanno perso tempo nel manifestarle tutta la loro vicinanza in un momento così difficile come questo.