Incidente per Stash e i The Kolors: fan in ansia, come stanno

Incidente d’auto per i The Kolors: l’annuncio è arrivato con un post su Instagram. La band sta percorrendo chilometri e chilometri in queste settimane e c’è stato questo fastidioso contrattempo

Uno spiacevole imprevisto per Stash e i The Kolors, che hanno dovuto rallentare il loro tour in giro per l’Italia. La band ha ripreso con i concerti e sta portando avanti la propria tourneè estiva. Stash, Daniele e Alex stanno avendo un grande successo, provando a recuperare il tempo perso nei due anni di pandemia. E chiaramente i loro fans non vedono l’ora di ascoltarli dal vivo e instaurare quel rapporto intenso che c’era fino allo stop dei concerti a causa del virus.

Tuttavia, dall’account Instagram ufficiale della banda è arrivata una notizia che ha fatto preoccupare tutti i loro fans. Durante il viaggio verso la tappa di Venafro (provincia di Isernia) il gruppo ha avuto un contrattempo. Un incidente d’auto, con il loro furgone che è stato colpito da un camion contromano. Questo ciò che la band ha scritto in una “storia” sul loro account Instagram, spiegando che non ci sono state conseguenze, ma soltanto un po’ di ritardo per arrivare alla meta. Nella “story” c’è anche la foto di un vetro rotto del loro furgoncino.

Incidente per Stash e i The Kolors: cosa è successo

Non sono arrivati altri dettagli, quindi non si conoscono le dinamiche precise dell’incidente. Ciò che è certo è che non ci sono feriti e i membri della band e del loro staff stanno tutti bene. Insomma, solo un po’ di ritardo per l’inizio della serata, ma la band ha comunicato la notizia in tempo e non ci saranno disagi. “Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano.

Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male. A dopo!”, si legge nel testo della storia pubblicata dal cantante napoletano. A quanto pare, il gruppo e i loro collaboratori non hanno responsabilità per quanto accaduto, visto che il furgone su cui viaggiavano i membri della band sono stati presi in pieno da questo camion che circolava contromano. L’importante è che l’avventata mossa del camionista non abbia portato a conseguenze pericolose.