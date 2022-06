Alla fine l’incontro più atteso è avvenuto. Kate Middleton e Meghan Markle si sono incrociate e Catherine ha spiazzato Meghan con una frase

Le due “amiche nemiche” Kate e Meghan hanno partecipato regolarmente al Giubileo di Platino, con due ruoli diversi. La Middleton è sempre stata accanto al Principe William, anche quando quest’ultimo è andato in Galles a rappresentare la Regina Elisabetta in occasione di un evento ufficiale. I Cambridge hanno deciso di farsi accompagnare dai loro primi due figli, George e Charlotte.

Harry e Meghan hanno comunicato la loro presenza a Londra diverse settimane fa. Nonostante alcune indiscrezioni, i Sussex si sono regolarmente presentati ed hanno partecipato alla celebrazione che si è tenuta nella Cattedrale di Saint Paul. In questa occasione, Kate e William hanno occupato delle postazioni opposte rispetto a quelle dei Duchi di Sussex, ma l’incontro tra la Duchessa di Cambridge e l’ex attrice statunitense è avvenuto. Scopriamo insieme cosa si sono dette.

Kate e l’esclamazione che ha spiazzato Meghan Markle

Il Giubileo di Platino di Harry e Meghan è filato abbastanza liscio, senza nessun problema, nonostante qualche fuori programma. Sembra che il protocollo stabilito dalla Royal Family in occasione degli eventi ufficiali fosse studiato per evitare l’incontro tra i Sussex e i Cambridge. È evidente che qualcosa sia andato storto perché l’incontro sarebbe avvenuto.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, Kate Middleton avrebbe visto Meghan Markle e avrebbe esclamato: “Oh my God”. Il motivo del suo stupore sarebbe legato alle dimensioni del cappello indossato dall’ex protagonista di Suits, forse un po’ troppo grandi per la moglie di William. I rapporti tra le due duchesse non sono migliorati, soprattutto da quando si contendono un altro prezioso traguardo.

Sembra che l’incontro non sia stato molto ravvicinato e che la moglie di Harry non abbia sentito il commento. E forse è meglio così perché, con il suo caratterino, avrebbe sicuramente trovato un modo per rispondere per le rime. Sempre secondo alcune indiscrezioni, la Regina Elisabetta avrebbe saltato la cerimonia nella Cattedrale di Saint Paul proprio per il timore che potesse succedere qualcosa di sgradevole tra Kate e Meghan.