Una vera rivoluzione, hanno riempito la piazza in pochi giorni

In un paese molto lontano, il governo ha deciso di aumentare le tasse e di privare i cittadini di molti diritti. In questo paese molto lontano, il popolo ha lottato per quei diritti e decide di scendere in piazza per protestare. Gli scioperi attirano l’attenzione degli altri cittadini e, piano piano, la piazza si riempie totalmente. Un politico decide di ascoltare queste proteste ma prima ha bisogno di sapere in quanto tempo si è riempita la piazza.

Si fa dare i filmati e di sicurezza e scopre una cosa molto interessante: la piazza era inizialmente vuota, ogni giorno la massa di persone è raddoppiata, fino a riempire completamente la piazza. Il politico comprende che la piazza è stata riempita il decimo giorno. Quante persone erano in piazza il nono giorno? In quanti giorni la popolazione ha riempito metà della superficie della piazza?

Adesso ragiona con calma e valuta con attenzione tutti i dettagli a tua disposizione. Hai soltanto trenta secondi per rispondere. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test della rivoluzione

Risolvere un test di logica e ragionamento non è mai facile. Oltre ai vari dettagli, bisogna immedesimarsi in una situazione apparentemente reale. Questo genere di test spinge l’utente a distrarsi e a farsi ingannare da alcuni dettagli inseriti nel testo solo per sviarlo. Se hai fornito la risposta corretta, vuol dire che sei veramente un genio e meriti tutti i nostri complimenti.

Se, al contrario, non hai capito quale fosse la soluzione del test, non buttarti giù con il morale. Molto probabilmente hai soltanto bisogno di allenarti di più con altri test simili a questo. Ricorda che questo test non ha nessuna validità scientifica perché è soltanto un passatempo per i nostri lettori, non averlo risolto non è un problema. Ecco la soluzione del test.

Sappiamo che la massa della piazza raddoppia tutti i giorni e che la piazza era totalmente piena il decimo giorno. Questo vuol dire che era piena a metà il giorno prima, quindi la risposta esatta è nove giorni.