Tutta la verità su Jessica e Barù, Lulù e Manuel: parla chi li conosce davvero

Le ex coppie del Grande Fratello Vip, ultima edizione, fanno ancora molto discutere. Parla chi conosce davvero Jessica, Barù, Lulù e Manuel

Nell’ultima puntata di Isola Party si è parlato anche dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Lo ha fatto Federica Calemme, ex concorrente e oggi fidanzata con Gianmaria: si tratta di una dele poche coppie reduci dall’ultima edizione del reality che sono ancora in piedi. Altre invece, sono tutte naufragate, e Federica ha parlato proprio di loro. La Calemme, come i fan del programma sanno, è molto amica delle sorelle Selassiè (Jessica, Lulù e Clarissa), e infatti ha svelato retroscena interessanti nell’ultima puntata dello show.

I conduttori di Isola Party, Ignazio Moser e Valentina Barbieri (il programma va in onda ogni lunedì su Mediaset Play) le hanno chiesto, innanzitutto, del suo rapporto con Gianmaria Antinolfi, per poi parlare di Jessica, Barù, Manuel e Lulù. Per quanto riguarda la sua storia con Gianmaria, Federica ha spiegato che tutto va per il meglio: “Va benissimo”, ha detto. Insomma, rose e fiori e i due si stanno vivendo una bella storia d’amore con tanto di convivenza.

Jessica, Barù, Manuel e Lulù: Federica Calemme parla di loro

E per quanto riguarda le altre coppie, Federica ha parlato di Manuel e Lulù e della loro clamorosa rottura: “Non me l’aspettavo proprio, ma se non si sono trovati bene è giusto aver levato di mezzo questa situazione. E’ una cosa che ci sta. Finiscono i matrimoni… lo sappiamo. Può finire anche la loro storia – ha spiegato la ragazza – loro due sanno la verità e le problematiche che sono venute fuori, quindi è giusto così”. Insomma, la Calemme se l’è cavata in modo diplomatico, anche troppo, evidentemente senza volersi sbilanciare più di tanto perché la situazione è piuttosto delicata.

Invece, per quanto riguarda Jessica e Barù. “Devo commentare la fine della loro storia? Non sapevo fosse iniziata – ha commentato sarcastica – se devo essere sincera io facevo il tifo per loro, ma le cose non sono andate bene. Lei è molto carina, una persona simpatica. E come le sue sorelle è bellissima”, ha concluso Federica, che fa capire come un po’ di speranza ce l’aveva messa anche lei…