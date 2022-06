Passano gli anni, ma alcuni successi sono intramontabili: Passaparola vi fa tornare in mente ricordi nostalgici? Una letterina molto amata continua a far parlare di sé, la ragione però riguarda lo stravolgimento della sua vita.

Senza dubbio un format come Passaparola durante gli anni Novanta e nella prima decade dei Duemila, è stato una grande fonte di intrattenimento. Ad oggi non più in onda lo ricordiamo, e con esso anche i suoi protagonisti, da Gerry Scotti alle vallette più iconiche di quegli anni, le letterine. Quella di oggi è stata una letterina di indiscusso successo, ma nonostante ciò, ha deciso di fare un cambiamento drastico e insospettabile.

Era la fine degli anni Novanta, e la televisione non poteva fare a meno di mandare in onda i cosiddetti giochi a quiz, in voga in quel periodo. Attualmente sono diversi i programmi in onda che hanno come protagoniste sfide di questa tipologia, ma niente ha a che vedere con lo stile e la magia del tempo.

Gerry Scotti è stato uno dei principali punti di riferimento per la tv, ma non si può nascondere che senza la presenza delle mitiche letterine il programma non sarebbe andato lontano.

La protagonista di oggi lo ha fatto, ma in un modo totalmente inaspettato.

Ex letterina stravolge la sua vita, la riconoscete?

La letterina protagonista della notizia del giorno non è l’unica che sta facendo parlare di sé, pure una sua ex collega ha stravolto la propria vita diventando anche mamma. Il tempo passa, ma la nostalgia per questi anni di tv rimane, anche perché riuscire a replicare lo stesso successo non è possibile. Fortunatamente ci sono i social media, punti di riferimento per conoscere che fine hanno fatto i miti del passato: allora, la riconoscete?

Stiamo parlando di una bionda che non è mai passata inosservata, Daniela Bello! E’ stata la letterina al fianco di Gerry Scotti nel periodo tra il 1999 al 2002, ma non solo, perché il programma è stato il trampolino di lancio ideale per emergere nel mondo dello spettacolo.

Da attrice a conduttrice, ha affrontato una serie di sfide che l’hanno resa sempre più famosa, ma non è l’Italia il luogo nel quale ha deciso di vivere. Infatti, da La Sai l’ultima, a Melaverde, o anche Ok il prezzo è giusto, è riuscita a sperimentare più ruoli, nei quali è stata all’altezza delle aspettative.

Con i suoi 46 anni ha deciso di approdare negli States nel quale conduce il famoso canale di Televendite QVC, in cui parla proprio di prodotti di benessere e bellezza. Non è la sola collega a volare lontano, un’altra letterina approda persino nel mondo di Hollywood!

Diciamo che la televisione italiana ha dato il giusto spazio a professioniste della tv che hanno saputo destreggiarsi anche oltreoceano.