Massacrato all’Isola dei Famosi, l’ex naufrago svela tutto

L’ex naufrago svela tutto: massacrato all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi finirà tra due settimane e i nostri naufraghi sono agguerritissimi. Per alcuni di loro, sono passati più di 80 giorni e la meta è molto vicina.

La tensione è alle stella in Honduras, ma anche in Italia non si scherza. Un ex concorrente svela tutto e un naufrago viene duramente massacrato.

Vediamo insieme cosa ha rivelato

Marco Maccarini svela tutto: massacrato all’Isola dei Famosi

Marco Maccarini, ex volto di MTV, torna in Italia dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Entrato con un gran sorriso, tanta voglia di fare e molta creatività, l’ex naufrago si è trovato messo all’angolo da alcuni concorrenti.

Le sue invenzioni non vengono approvate dal gruppo, soprattutto da Carmen Di Pietro. Andato poi al televoto, Marco viene eliminato forse proprio per il fatto che sia andato contro ad una veterana del programma.

Ospite a Isola Party, Maccarini rivela con quale naufrago ha invece trovato tanta complicità.

“Ho un bel ricordo c’è Nick, anche se l’ho vissuto pochissimo. Ho avuto la fortuna di essermi avvicinato anche a Lory Del Santo, io le ho dato l’opportunità di raccontarsi” confessa l’ex naufrago e continua: “Ho scoperto una persona profonda e intelligente. Ha molti aspetti complicati, ma è davvero molto interessante. Poi può piacere o meno, ma la ritengo una grande donna“.

Marco considera Lory una persona molto intelligente, ma difficile da comprendere e aggiunge: “E’ tanto leale. A me è piaciuto passare del tempo con lei e posso solo dire cose positive”.

Mentre Roger Balduino svela senza filtri cosa è accaduto con Estefania, l’intervista poi si sposta sui naufraghi meno amati da Maccarini. L’ex naufrago ha massacrato duramente sia Carmen, ma anche Nicolas Vaporidis.

“Non sono riuscito a tirare giù questo muro di stratega che ha tirato su Nicolas. Io non amo l’aggressività, l’arroganza, non sopporto quando qualcuno cerca di prevaricare, quindi ho fatto molta fatica” rivela l’ex concorrente che è dispiaciuto del fatto che non sia riuscito a creare un legame con l’attore. Secondo Marco, lui: “Aveva sempre il timore che io potessi disturbare la sua vita“.

Il suo mirino poi si sposta sulla Di Pietro con cui ha avuto diversi scontri all’Isola dei Famosi, mentre scoppia il caos in Honduras.

“Lei mi accusava di voler strafare” commenta l’ex concorrente e conclude: “Sono pieno di cicatrici di morsi di Carmen che sono velenosi“.

Marco Maccarini, nonostante la carica iniziale, torna scottato dall’esperienza all’Isola dei Famosi. Ha fatto delle conoscenze intense, ma ha anche conosciuto indoli non complementari con lui