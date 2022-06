Altro che Gemma Galgani! Dopo Uomini e Donne, il colpo di testa di Pinuccia

Pinuccia Della Giovanna ha battuto Gemma Galgani! La nuova diva di Uomini e Donne è lei e il colpo di testa lo dimostra. Il pubblico di Maria De Filippi dopo di tutto la ama anche per questo.

Pinuccia Della Giovanna era entrata un po’ in sordina al Trono Over di Uomini e Donne, ma con il passare delle settimane è riuscita a farsi spazio tra le dame e i cavalieri del programma. Tant’è che è riuscita ad ottenere il suo spazio ed ad oscurare man mano l’aria dedicata a Gemma Galgani.

Complice del suo successo, inutile negarlo, anche le liti con Tina Cipollari che le hanno permesso di entrare nell’Olimpo del programma, ma le sorprese non sono finite di certo qui in quanto dopo la fine dell’esperienza agli studi Elios di Roma, a causa della pausa estiva, la dama ha fatto un colpo di testa che ovviamente non è passato inosservato dal pubblico della rete che attento come sempre ha notato il tutto.

Pinuccia Della Giovanna dopo Uomini e Donne ha stupito tutti quanti così, mettendo da parte ancora una volta Gemma Galgani.

Pinuccia Della Giovanna batte Gemma Galgani: colpo di testa dopo Uomini e Donne

Pinuccia Della Giovanna dopo la pausa del Trono Over di Uomini e Donne ha deciso di rimanere ancora in contatto con il pubblico che ha avuto modo di apprezzarla durante il corso di questi mesi e in che modo poteva farlo se non aprendo il suo profilo Instagram?

La nuova nemica di Tina Cipollari, che almeno per il momento non è comparsa tra i nomi delle dame e cavalieri che vedremo a settembre con il ritorno del programma su canale 5, ha deciso di approdare su Instagram e tra i vari post si comporta come una vera e propria diva di altri tempi, proponendo ai suoi fedeli sostenitori inediti scatti della sua vita ma anche alcuni retroscena riguardanti il programma in quanto durante questi mesi ha trovato anche tantissime amiche come ad esempio la Signora Giovanna.

Pinuccia di Uomini e Donne ha ancora una volta stupito il pubblico di Maria De Filippi e siamo sicuri che questo dettaglio non sfuggirà di certo a Tina Cipollari durante il ritorno del programma.