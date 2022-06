Paola Di Benedetto e Rkomi, colpo di scena: dopo il bacio accade l’impensabile

Paola Di Benedetto e Rkomi sarebbero stati travolti da un colpo di scena dopo le foto che li immortalano insieme mentre si scambiano un tenero bacio.

Paola Di Benedetto è stata paparazzata qualche giorno fa in compagnia di uno degli indiscussi protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Rkomi.

I due sono stati paparazzi mentre si scambiavano qualche tenero bacio, ma già da tempo circolava il gossip che li vedrebbe formare coppia fissa da qualche settimana. Dopo la pubblicazione delle foto, però, qualcosa è cambiato e tra i due è già arrivato il colpo di scena.

A fornire la notizia è stato il portale Very Inutile People che nelle scorse ore ha sferrato il colpo di scena tra Paola e Rkomi.

Rkomi e Paola Di Benedetto: dopo il bacio arriva il colpo di scena

Secondo quanto rivelato dal portale tra il nuovo giudice di X Factor, noto talent show che ha lanciato la band dei Maneskin, anche se la vittoria è andata proprio a Lui, e madre natura la conoscenza non sarebbe decollata e avrebbero già deciso di dirsi addio da qualche settimana.

Secondo i colleghi di Gossip e Tv, però, qualcosa non torna tra Paola Di Benedetto e Rkomi in quanto qualche giorno fa lei è stata intervistata da Fedez e lui le ha fatto qualche domanda in merito a questa possibile relazione. Qualora tra loro fosse già tutto finito, probabilmente il rapper non ci avrebbe scherzato su considerato che lui e il cantante a breve si troveranno a collaborare per la prossima edizione di X Factor.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda. Anche se i diretti interessati almeno per il momento preferiscono non commentare il tutto. Basti pensare, infatti, che Paola e Rkomi non hanno commentato le foto rubate del loro bacio e nemmeno quelle relative alla loro frequentazione.

Lui, d’altra parte, non ha mai fatto parte del mondo della cronaca rosa e molto probabilmente non è nemmeno interessato a farne parte. Lei, dopo aver condiviso attimi della sua precedente relazione con Federico Rossi, può darsi voglia viversi quest’altro rapporto a luci spente. Dopo di tutto chi può darle torto?