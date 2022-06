Fan increduli: colpo di test di Ida Platano dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne è finito da due settimane per la pausa estiva ed è arrivato il momento di tirare le somme di questo ultimo anno.

I nostri protagonisti hanno messo alla prova il proprio cuore e c’è chi ha trovato la propria anima gemella e chi deve continuare a cercare.

Ida Platano ha passato un inverno tosto fatto da storie di breve durata finite alcune malamente e il ritorno in studio del suo ex fidanzato e grande amore Riccardo Guarnieri.

Finito Uomini e Donne, però, la dama ha un colpo di testa che non è molto apprezzato dai suoi fan. Vediamo cosa sta succedendo

Caos tra i fan: colpo di testa di Ida Platano dopo Uomini e Donne

Ida Platano vuole godersi le vacanze dopo questo difficile ultimo anno all’interno dello studio di Uomini e Donne.

La dama ha fatto nuove conoscenze nello studio di Cinecittà, ma sono tutte finite in poco tempo e tra le lacrime. Ida ha capito che è ancora innamorata di Riccardo Guarnieri, suo ex fidanzato che in questi ultimi mesi è tornato nel dating show.

Mentre Lilli e Federica si consolano dopo Uomini e Donne, il cavaliere decide di non riprovarci con la Platano.

La dama ha dovuto affrontare anche il giudizio del pubblico. Vedendola piangere spesso per lo stesso uomo, i telespettatori hanno criticato il suo comportamento dicendo che non è un buon esempio per i ragazzi. I giovani potrebbero vedere il dolore in amore come una cosa normale.

Dopo ciò, Ida chiede al pubblico di ricalibrare il proprio odio. Va bene essere un personaggio pubblico, ma ognuno ha i suoi pregi, difetti e soprattutto emozioni.

Mentre la Platano viene poi umiliata, la donna ha preso una importante decisione e rivela il suo colpo di testa sul suo profilo Instagram.

Vorrebbe cambiare colore di capelli. Lei attualmente è mora, ma vorrebbe tornare bionda.

Quando una donna cambia qualcosa nel proprio look, solitamente, è per esigenza di novità e questa decisione è alquanto drastica.

Anche qui, però, i fan hanno scatenato il caos. Ida era proprio chiara di capelli quando era fidanzata con Riccardo. Sembra come se la dama volesse tornare indietro sui suoi passi o riprovare ad essere “appetibile” all’occhio dell’ex fidanzato.

Ida però è cresciuta in questo ultimo anno e non credo che lo faccia per lui, ma piuttosto proprio per se stessa. Questo colpo di testa mostra comunque una voglia di cambiare e quindi di crescere. L’ultimo anno di Uomini e Donne ha provato molto la psiche della dama che adesso vuole circondare la sua vita di persone costruttive