Bomba sull’Isola dei Famosi, i naufraghi l’hanno fatto davvero!

I naufraghi l’hanno fatto davvero: bomba sull’Isola dei Famosi

Tra meno di due settimane questa ricca edizione dell’Isola dei Famosi finirà. La finale è vicina e la tensione è alle stelle.

Le strategie sono più o meno uscite allo scoperto, ma è ancora tutto da definire. Un ex concorrente, però, svela dei grandi retroscena. La bomba all’Isola dei Famosi cambia tutto, ma vediamo cosa è accaduto

“Una cosa vietata“: bomba all’Isola dei Famosi

Una ex concorrente dell’Isola dei Famosi svela alcuni retroscena inediti. Si tratta di Lory Del Santo eliminata dal gioco due settimane fa.

La donna è sempre stata definita “falsa” da alcuni naufraghi, soprattutto da Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis.

Mentre un naufrago gira senza costume, Lory ospite da SuperGuidaTv smaschera alcuni concorrenti ancora presenti sull’Isola.

Secondo quanto riferito dall’attrice, Nicolas, Luca, Edoardo ed Estefania hanno violato il regolamento.

“Sono stata accusata di dare del cibo per comprarmi i concorrenti. Cosa non vera. Io ho dato del riso perché il medico mi ha consigliato di non mangiarlo sempre. Ho dato del cocco ma non per comprarmi i concorrenti. Cosa che invece ha fatto Estefania” rivela senza peli sulla lingua la Del Santo che sgancia la bomba: “Lei ha dato metà del nostro cibo che avevamo vinto con una prova ricompensa perché voleva farsi il bello agli occhi dei concorrenti. Lei ha dato mezza dispensa del gruppo“.

Luca invece ha coperto Estefania e Nicolas quando Lory non li aveva scelti per la prova ricompensa. Daffré gli ha dato del cibo vinto che loro sono andati a mangiare nel bosco che è “Una cosa vietata dallo spirito dell’Isola“, mentre un concorrente viene massacrato.

Anche Edoardo passa nel mirino di Lory. Seconde lei, Tavassi si professava tanto il paladino della giustizia, ma ha più volte dato la colpa agli altri quando in realtà era la sua.

La Del Santo racconta altri avvenimento bomba accaduti all’Isola dei Famosi e conclude: “Non ho denunciato queste cose perché sennò ci toglievano il fuoco e non volevo danneggiare il resto del gruppo“.

Che retroscena choc all’Isola dei Famosi. Lory Del Santo sgancia la bomba su alcuni naufraghi. Il pubblico cambierà parere su di loro?