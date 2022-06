Bella, travolgente e forte, abbiamo imparato a conoscere Belen Rodriguez attraverso scatti rubati e foto da shooting, ma ci siamo mai fermati ad osservare la naturalezza con la quale sfoggia il suo charm?

Essere sempre al top e da copertina non è proprio una cosa da tutti, anzi sembra quasi surreale. Ma Belen Rodriguez riesce anche con un poco, a dimostrare quanta sensualità ci può essere in una posa. Infatti, la showgirl argentina nasce come fotomodella. Agli inizi il suo sogno era proprio quello di sfilare in passerella, ma qualcosa non glielo ha permesso.

Non tutti conoscono fino in fondo la sua storia. Belen Rodriguez ha confessato in diverse occasioni, quali interviste e dirette sui social media, che il suo sogno era proprio quello di fare la modella in Argentina. Peccato che per gli standard del tempo e del luogo, era considerata troppo bassa, e da allora ha deciso di partire e arrivare in Italia.

Adesso, ha un presente da conduttrice, e sta dimostrando di essere molto valida e professionale. Con tutto questo lavoro però, c’è anche bisogno e spazio di un po’ di relax, ed ecco come ha deciso di passare questi momenti di calma.

Belen Rodriguez senza veli: meritato riposo!

Di certo quando la si nomina non si può nascondere la vita amorosa della donna, abbastanza turbolenta. Così tanto che appena un suo noto ex ha dichiarato di convolare a nozze ai media, lei è subito tornata al centro dell’attenzione, anche perché ha fatto delle rivelazioni interessanti in merito all’ex compagno. Nonostante ciò, anche lei ha necessità di pausa dal gossip, o meglio ci sono momenti nei quali è lei stessa che decide cosa mostrare e cosa no, propri come in questo scatto!

Con la parola limpita, dallo spagnolo “pulizia”, vuole gettarsi alle spalle tutte le chiacchiere, le critiche e le cosiddette parole di troppo che le sono volate addosso! Tra uno sketch delle Iene e una campagna promozionale per i suoi brand di successo Me fui real e Hinnominate insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias, trova il tempo per un po’ di pace.

La donna ha anche rivelato una chicca sul perché lei e Stefano De Martino sono tornati insieme, dettaglio che non è passato inosservato ai fan che vogliono praticamente sapere tutto sul loro conto.

Proprio come questo scatto: bella, sensuale, e vera, com’è sempre stata!