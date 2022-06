By

Manuel Bortuzzo dimenticato? Lulù Selassiè parte per Mykonos con le sorelle e gli amici e incanta tutti così.

Sono passati quasi due mesi dalla fine della storia con Manuel Bortuzzo ed oggi, per staccare la spina, Lulù Selassiè si è concessa un viaggio a Mykonos. La principessa, naturalmente, non è partita da sola, ma con le sorelle Clarissa e Jessica e alcuni amici. A Mykonos, Lulù ha già sfoggiato la sua bellezza e il fisico mozzafiato condividendo tra le storie di Instagram una foto in bikini che ha incantato tutti.

Il viaggio con le sorelle e gli amici sarà l’inizio si un nuovo capitolo della vita di Lulù che, dopo la fine della storia con Manuel, non ha mai nascosto di essere ancora innamorata?

Lulù Selassiè a Mykonos incanta tutti: Manuel Bortuzzo è un vecchio ricordo?

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, sin dai primi giorni di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 6 c’è stata una forte attrazione. Tra i due non sono mancati i momenti difficili che li hanno portati ad allontanarsi fino, però, a capire di essere innamorati. Un amore che ha fatto sognare tutti, ma che non è riuscito a superare la prova della quotidianità. La decisione di Manuel di mettere fine alla storia d’amore ha lasciato un vuoto profondo in Lulù che, più volte, con gesti social, ma anche con le dichiarazioni rilasciate a Verissimo, ha dichiarato di essere ancora innamorata del nuotatore.

Pur provando un forte sentimento per Manuel al punto che, nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi ha raccontato di aver voluto, come regalo di compleanno un incontro con lui, Lulù sta provando ad andare avanti con la sua vita.

A Casa Chi, infatti, ha spiegato di non poter cancellare un sentimento così forte, ma di distrarsi con il lavoro, la famiglia e gli amici. E così, questa mattina, dopo una toccata a Milano che le ha permesso di rivedere l’amico Gianmaria Antinolfi a cui, nelle scorse settimane ha fatto una dolce dedica, è partita per Mykonos dove, in spiaggia, ha sfoggiato il fisico mozzafiato lasciando tutti senza parole.

Con la foto che vedete qui in alto, i fan di Lulù hanno mandato in tilt i social. L’hashtag #fairylu è entro immediatamente in tendenza e tutti hanno sottolineato il fisico mozzafiato che ha Lulù, frutto di madre natura, ma anche di un allenamento quotidiano come ha confessato lei stessa rispondendo ad un fan su Twitter.

Il viaggio a Mykonos, dunque, servirà a Lulù per dimenticare Manuel e voltare definitivamente pagina? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.