Test memoria: sei un vero fenomeno se trovi il gatto nascosto

Dove si è nascosto il gatto? Questo test metterà in seria difficoltà la tua capacità di memorizzare un’immagine e rispondere in pochi secondi

Hai mai volto lo sguardo verso un punto perché eri attirato da un particolare che nessuno vedeva? Se ti è capitato, sei nel posto giusto e riuscirai sicuramente a risolvere questo test in pochi secondi. Qualora non ti fosse mai capitato, puoi comunque mettere alla prova le tue capacità di memorizzare un’immagine e rispondere in pochi secondi. Forse potresti scoprire di avere una nuova abilità, come se fossi un supereroe.

Non dovrai fare altro che guardare l’immagine in alto e cogliere un dettaglio. In questa immagine ci sono tantissimi procioni e un solo gatto. Non dovrai contare i procioni, forse sarebbe stato più semplice, il tuo compito è quello di trovare il gattino nascosto. Un piccolo aiuto: la differenza tra un gatto e un procione sta nel muso. Hai trenta secondi per trovare il piccolo felino, poi potrai consultare la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

È stato facile trovare il gatto o hai avuto delle difficoltà? Sei riuscito a trovare l’animale nascosto entro trenta secondi? Tra poco potrai consultare la soluzione e scoprire se hai una vista da supereroe. Qualora fosse così, ti facciamo i complimenti perché questo test era veramente molto difficile. I test di memoria sono sempre i più complicati, quindi hai compiuto una vera e propria impresa.

Se, al contrario, non hai trovato il gatto nascosto, non preoccuparti. Non era semplice perché la difficoltà sta nel colore del muso, un particolare quasi impercettibile in trenta secondi. E poi questo test non ha alcuna validità scientifica, si tratta soltanto di un passatempo divertente per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Qualora volessi, potrai esercitarti anche con altri test, magari un po’ più facili di questo. Meglio iniziare da un livello leggermente più basso e salire gradualmente.

Adesso il test è terminato. E tu, hai trovato il gatto nascosto? Speriamo che questo simpatico test ti abbia permesso di trovare un po’ di svago. Se è stato così, nei prossimi ce ne saranno altri, sempre divertenti e stimolanti come questo. A presto.