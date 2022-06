Kate, le foto con i figli che hanno fatto innamorare il web

Kate Middleton ha pubblicato alcuni scatti sul profilo Instagram dei Cambridge. Le foto con i suoi tre figli hanno fatto innamorare il web

Kate Middleton è stata una delle grandi protagoniste del Giubileo di Platino. I festeggiamenti in onore della Regina Elisabetta hanno attirato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Troupe televisive provenienti da tutti gli angoli del pianeta hanno assistito all’evento in onore della “donna del secolo”, come l’ha definita la stampa britannica.

La Duchessa di Cambridge, accompagnata da suo marito William e dai figli George e Charlotte, ha rappresentato Sua Maestà anche in Galles, in occasione di una delle tante manifestazioni ufficiali che si sono tenute in tutto il Regno Unito. Ma Catherine ha avuto tempo anche per qualche motivo di svago insieme ai figli. Ecco gli scatti pubblicati su Instagram attraverso l’account ufficiale dei Cambridge.

Kate, gli scatti con George, Charlotte e Louis

Kate Middleton, George, Charlotte e Louis in cucina. Sono queste le foto che la Duchessa di Cambridge ha pubblicato su Instagram. Questi scatti hanno attirato l’attenzione di migliaia di curiosi e i commenti sono stati molto carini. Le foto hanno fatto innamorare il web grazie alla solita dolcezza della moglie di William. Dopo poche ore, anche Meghan Markle ha pubblicato contenuti simili, quasi a voler lanciare un guanto di sfida alla sua acerrima nemica Kate.

“Stiamo preparando le torte per la comunità di Cardiff, da gustare in strada per la festa del Giubileo di Platino. Speriamo tanto che vi piacciano”. Con queste parole, Kate ha descritto l’allegro quadretto familiare. Nelle foto non c’è il Principe William, evidentemente impegnato in un evento ufficiale, mentre i tre bambini si divertono molto a preparare delle piccole torte. I Cambridge sono andati a consegnare fisicamente i dolci in Galles.

I Duchi di Cambridge sono saliti regolarmente sul balcone in occasione del Trooping the Colour. Come confermato alla vigilia, Harry e Meghan sono stati esclusi da questo evento a causa del loro addio alla Royal Family. Sembra che il protocollo del Giubileo di Platino sia stato modificato affinché i Cambridge e i Sussex non si incontrassero mai, per evitare polemiche in pubblico.