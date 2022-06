Dopo Amici, il colpo di scena: gli ex allievi beccati così

Dopo la fine di Amici di Maria De Filippi, i concorrenti finalisti dell’edizione 21 sono stati beccati così!

Amici 21 ha terminato la sua messa in onda soltanto un mese fa, ma il suo ricordo resta ancora scolpito nel cuore del pubblico del piccolo schermo degli italiani che continua a sostenere gli allievi durante il loro percorso artistico.

Basti pensare, infatti, che è da poco disponibile il primo album di Alex, Non siamo soli, e si è subito classificato al primo posto battendo i BTS, gruppo coreano famoso in tutto il mondo. Una bella soddisfazione non solo per il giovane artista ma anche per Maria De Filippi che ha ideato l’intero progetto.

Ora però, dopo la finalissima, gli allievi di Amici 21 sono stati beccati così facendo ancora una volta breccia nel cuore dei loro fedeli sostenitori.

Amici 21: i finalisti di Maria De Filippi riuniti dopo la finale

I finalisti di Amici di Maria De Filippi ad un mese dalla finale sono stati beccati di nuovo insieme ed un evento molto unico. Quale?

I giovani artisti si sono esibiti al Tim Show, condotto da Elena D’Amario, ex concorrente del talent ed oggi ballerina professionista, dove hanno avuto modo di potersi esibire di fronte ai loro fedeli sostenitori che in queste settimane stanno avendo più di un’occasione di poter ammirare i loro beniamini dal vivo.

La foto della reunion, manco a dirlo, ha fatto strage di like e l’evento si è concluso con tutti gli allievi che fanno i loro auguri di buon compleanno ad Alex, che di recente è diventato virale sul web per un dettaglio che ha lasciato poco spazio all’immaginazione, che ha da poco compiuto 22 anni e quale occasione migliore se non questa per festeggiare un compleanno con i suoi compagni di viaggio che sanno più di chiunque altro quanto siano stati importanti e intensi questi mesi?

I finalisti di Amici 21 (Luigi Strangis, Sissi, Alex, Albe, Serena e Michele) ancora una volta hanno incantato il pubblico e siamo sicuri che questo sarà soltanto l’inizio del loro percorso artistico e che negli anni ci regaleranno grosse soddisfazioni con il loro talento e impegno in tutto ciò che fanno.