Albe e Serena: storia al capolinea dopo Amici? Lui vuota il sacco

Albe vuota il sacco: storia al capolinea con Serena dopo Amici?

Albe e Serena sono due ex concorrenti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Lui cantante e lei ballerina, i due allievi hanno conosciuto l’amore all’interno del talent show.

Entrambi sono arrivati in finale, ma il vincitore è il cantante Luigi Strangis. Serena, però, riceve una prestigiosa borsa di studio per una scuola di danza a New York.

Albe e la ballerina si stanno godendo la notorietà e il loro amore, ma la storia è già al capolinea? Vediamo cosa ha svelato il cantante

Albe e Serena si mostrano sulle loro pagine social insieme e innamorati, ma sono già al capolinea? Il cantante, ospite a Casa Chi nel programma condotto da Rosalinda Cannavò, parla di questi ultimi mesi dopo Amici.

Mentre Alex è bollente dopo il talent show, Albe parla inizialmente del suo nuovo EP uscito il 17 giugno. A breve partirà per il suo primo In-store tour.

“Sono emozionato per gli In-store, perché i pezzi comunque li ho scritti durante il mio percorso. Sono davvero emozionato. Non mi aspettavo tutto questo successo, però ad un certo punto ho capito che potevo meritarmelo, quando mi sono sbloccato e ho capito cosa piaceva di me” rivela il cantante che si è reso conto di essere amato solo una volta uscito da Amici.

Ma come parlare di Albe senza nominare Serena? I due sono tutt’altro che al capolinea: la loro storia procede a gonfie vele.

La coppia si motiva e cerca di passare più tempo possibile insieme prima della partenza di lei per New York.

A tal proposito, Albe rivela tutto quello che pensa sulla distanza che a breve si formerà nella coppia, mentre Maria De Filippi cala l’asso per la prossima edizione.

“Ci vedremo come fanno tutte le coppie con relazioni a distanza” commenta tranquillo il cantante e confessa un suo pensiero in merito alla sua situazione con Serena: “Comunque ho fatto un calcolo: da casa mia a casa sua in Puglia comunque il tempo è quello da qui sono 6 ore e mezzo, mentre da qui a New York sono sette, quindi ho vinto io anche stavolta!”.

Sta andando tutto bene tra Serena e Albe. I due ex allievi di Amici, felici ed innamorati, vogliono godersi tutto il tempo possibile prima di New York e non temono affatto la lontananza