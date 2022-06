Riesci a trovare il pinguino? E’ letteralmente impossibile!

Diventare dei bravi solutori è possibile, come? Affrontando quotidianamente i nostri rompicapo! L’obiettivo è trovare il pinguino, ma non è così semplice e scontato, perché la sfida è molto più articolata di quello che sembra.

Se ti piacciono sfide rapide, dette a “bruciapelo”, allora sei nel posto giusto. L’enigma del giorno è prettamente visivo, ma non sono solo gli occhi che devi aguzzare. Si tratta di mettere in gioco le proprie abilità in modo dinamico e divertente, perché il tempo a disposizione è pochissimo, ma non solo. Bisogna avere una giusta strategia anche per trovare il pinguino che si è nascosto!

Accetta i suggerimenti, perché questi potranno tornarti molto utili. Come già detto, l’obiettivo è trovare il pinguino, ma non sembra così fattibile. Il punto è che in mezzo alla folla di panda, c’è anche questo animale, il quale però non è poi così differente dall’orsetto asiatico in questione.

Immagina le differenze fisiche nella tua mente, e studia con attenzione la foto, ci sono dei dettagli che non possono sfuggirti. Risolvi il rompicapo in meno di un minuto, se invece vuoi subito la soluzione, ti basta scorrere il cursore!

Soluzione test del pinguino: ecco dove si è nascosto!

Se sei un amante delle sfide, e ti piacciono proprio questa tipologia di enigmi, è fondamentale allenarsi. Ti propongo il rompicapo dei gatti e delle differenze da trovare, vedrai che ti divertirai e ti sentirai molto più attivo dopo averlo risolto. Nel frattempo, concludiamo la sfida del giorno. Hai utilizzato il metodo che ti ho consigliato nel suggerimento? Fidati, che c’è sempre una tattica vincente!

Ebbene sì, ecco dove si trova il bricconcello! L’obiettivo è si trovare l’elemento richiesto, ma non solo. Perché è dal modo con il quale si affrontano le sfide che si esercitano tutte quelle abilità di problem solving che ti sono richieste oggigiorno nel mondo del lavoro!

Inoltre, con uno strumento come lo zoom del tuo smartphone o pc avresti potuto facilmente individuare l’amichetto, la furbizia a volte serve più di ogni altra cosa.

Se vuoi essere reattivo e proattivo devi mettere in moto i tuoi neuroni e le capacità che possiedi. Ad esempio, un indovinello di logica con trabocchetto potrebbe essere l’ideale per lo sviluppo del ragionamento, provalo.

Nel frattempo, stiamo già preparando nuove sfide, non perderle e rimani sintonizzato: ci vediamo al prossimo rompicapo!