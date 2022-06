Un altro domani anticipazioni: matrimonio a sorpresa

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 20 a venerdì 24 giugno 2022. All’insaputa di Diana, Julia e Sergio si sposano

Un’altra settimana interessante e ricca di sorprese per i fan di “Un altro domani”, la soap opera che tanto successo sta avendo anche in Italia. L’evento principale, o comunque tra i più significativi, sarà il matrimonio tra Julia e Sergio, che si sposeranno all’insaputa di Diana. Ci sarà poi anche una festa organizzata da Tirso nel suo albergo, nella quale Sergio annuncia ai presenti che venderanno la loro casa per cominciare a viaggiare intorno al mondo.

Julia inizialmente non è contenta della scelta di Sergio, ma poi anche lei riflette che sia la cosa più giusta da fare. Tirso decide di far crescere il suo albergo, e vuole acquistare la casa. Per questo prepara un’offerta a Julia. Successivamente, dopo un misterioso incidente di caccia, Victor fa arrabbiare sul serio suo padre, col quale ci saranno forti scontri. Patricia persuade il ragazzo a rivedere un po’ il suo stile di vita, anche soltanto per finta. Per questo motivo gli fa una proposta, vale a dire cominciare a corteggiare Carmen.

Un altro domani, la difficile scelta di Julia

Mentre è in atto il controllo dei turni di lavoro, la donna viene a sapere che suo padre, in realtà, è uno sfruttatore degli operai. A loro, infatti, affibbia dei turni massacranti. Intanto, la casa messa in vendita è per Julia sempre più difficile. Innanzitutto sua madre e Sergio proseguono come al solito nel voler prendere le decisioni al posto suo. Dall’altro, lato, invece, la proposta di Tirso viene sorpassata da quella di un altro potenziale acquirente della casa. Ecco perché per Julia arriva il momento della scelta.

Deve scegliere se seguire la testa o il cuore in questa difficile scelta. Intanto, in Africa, pure Carmen si pone dinanzi a una decisione difficile, quando i lavoratori della fabbrica proclamano lo sciopero. L’obiettivo è non avere un’altra escalation di violenza. Carmen cercherà in tutti i modi una soluzione, anche se per farlo dovrà disobbedire agl ordini di Francisco, che chiaramente ha idee decisamente opposte e non si aspetta la “ribellione” da parte della donna.