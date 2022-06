Michelle Hunziker: così ha conquistato Giovanni Angiolini

Ironica, moderna e talentuosa, Michelle Hunziker conquista tutti con il suo inconfondibile stile, ma non solo. La showgirl incanta anche il bel Giovanni Angiolini, la scintilla è diventata fiamma tra i due.

Senza dubbio Michelle Hunziker è una donna ricca di sorprese. Dagli inizi della sua carriera si è praticamente cimentata su più fronti, da quello della conduzione di format satirici come Striscia la Notizia, a programmi propri come Michelle Impossibile. Il punto è che la sua professionalità è data anche da anni di carriera, i quali non sembrano in alcun modo essere passati sulla sua persona, perché è davvero come qualche anno fa!

La sua atleticità e bellezza non è passata inosservata neanche al bel Giovanni Angiolini, che forse ricorda la nota pubblicità del marchio Roberta… anche perché il lato B è rimasto quello! Lo ha conquistato in un modo unico, che solo lei poteva, ecco come.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, è amore!

La storia d’amore con l’imprenditore della nota casa di moda Trussardi, è ormai tramontata. Dieci anni d’amore sono finiti in una separazione pacifica, da entrambi vissuta diversamente. Infatti, Tomaso Trussardi si lascia andare in un modo particolare e con una certa compagnia, dimostrando fino in fondo che tipo di persona riservata è. Nonostante ciò, è sempre di Michelle Hunziker che si finisce di parlare, specialmente del suo nuovo amore.

La bellezza di Michelle Hunziker è troppo evidente per passare inosservata. Superati i 40 anni, la donna continua a sprigionare una grande vitalità ed energia, ma non solo. La forma fisica è esattamente quella di quando ha iniziato a fare televisione. Infatti, non sembra neanche aver fatto ricorso a ritocchini di vario genere, perché è in splendida forma.

La relazione con Giovanni Angiolini è ormai realtà. Dalla fuga romantica a Parigi, e da altri scatti rubati, il duo sembra essere nel vivo della passione. Nella foto qui condivisa non si può non riconoscere la bellezza di Michelle Hunziker, è divina!

Il fisico sembra essere sempre quello della nota pubblicità di biancheria intima poco fa citato, Roberta. E’ stata proprio questa campagna promozionale che l’ha resa nota. Già attiva come modella, è diventata poi la conduttrice che conosciamo oggi. Le foto delle loro fughe d’amore sono ormati note.

Quindi, è confermato: il bel chirurgo sardo è pazzo della showgirl che lo ha conquistato con il suo incredibile fascino!