Test del fiore: dimmi il tuo mese di nascita e scopri chi sei

Il tuo mese di nascita corrisponde ad un fiore che rivela chi sei veramente con questo coloratissimo test

La nostra data di nascita rivela moltissimo di noi. Molte teorie si basano proprio sul nostro compleanno come, banalmente, l’oroscopo.

Devi sapere che il mese di nascita è associato ad uno specifico tipo di fiore. In questo test, scegli la pianta corrispondente al tuo compleanno e scopri chi sei veramente.

Vediamo le varie possibilità

Test: scopri il tuo fiore e scopri la tua vera personalità

In questo test del fiore ti mettiamo di fronte gli ultimi sei mesi dell’anno. Per scoprire le personalità dei primi mesi fai questo test.

Scopri la pianta associata al tuo mese e leggi la risposta corrispondente al numero selezionato. Conoscerai finalmente la tua vera indole!

1) Luglio -> Delphinium

Tu vedi sempre il bicchiere mezzo pieno. Sei un ottimista per natura e ami prenderti cura di te stesso, sia fisicamente che mentalmente.

Intelligente e spiritoso, sei anche un po’ rancoroso. Non perdoni i tradimenti soprattutto se fatti da quelli che si definivano tuoi amici. Tu la fiducia la dai una sola volta nella vita, ma talvolta perdoni se capisci che l’altra persona ti vuole veramente bene e che ha preso un piccolo abbaglio.

2) Agosto -> Gladiolo

Hai l’animo di un vero leader. Sei organizzato, deciso e mantieni il sangue freddo anche nelle situazioni più difficili.

Ti piace aiutare gli altri e scappi dai drammi. Quando vedi un problema, fai una fossa e lo nascondi senza più pensarci.

Scherzi spesso con i tuoi amici, ma talvolta dovresti pensare prima di parlare. Non temere: loro sanno che sei dolce e premuroso.

3) Settembre -> Astro

Ami stare da solo. Va bene l’essere socievole, ma in solitario non devi mai raggiungere dei compromessi.

Sei empatico e disponibile nel consigliare ai tuoi amici anche se trovi difficoltà nel dire delle brutte verità.

Ami prenderti cura di te. Con il tempo hai acquisito molte sicurezze sia nell’aspetto fisico che nelle tue capacità e spesso le persone provano invidia nei tuoi confronti.

4) Ottobre -> Calendula

Tu non ti accontenti mai: vuoi sempre migliorarti nell’aspetto fisico e professionale. Ami dare amore, ma non sai perdonare. Chi ti ha fatto davvero male al cuore o ti ha trattato male può benissimo girarti alla larga.

I tuoi partner ti trovano molto generoso e soprattutto premuroso. Inoltre, sei anche molto sexy ai loro occhi.

5) Novembre -> Crisantemo

Sei molto astuto e allo stesso tempo vivi con la testa tra le nuvole. Ami uscire in compagnia del gruppo di tuoi amici che ti ritiene leale e sincero.

Prova anche il test della farfalla per scoprire come vivi le tue emozioni.

Odi le regole e tutto ciò che ti limita. Sei come un bambino: quando ti dicono che non puoi fare qualcosa, la vuoi fare subito.

Quando provi del disagio, scatti e tendi a ribellarti.

6) Dicembre -> Poinsezia

Chi ti conosce ti crede una persona molto tranquilla, ma questo avviene quando sei con un nuovo gruppo di persone. In realtà, hai sempre la battuta pronta e hai un temperamento che va d’accordo con tutti.

Col tempo hai imparato che la sincerità ripaga sempre. Ami conversare con nuove persone anche se hai bisogno di un po’ per aprirti e lasciarti andare. Anche se in silenzio, chi non ti conosce rimane veramente affascinato da te