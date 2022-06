Test del fiore: dimmi il tuo mese di nascita e scopri chi sei

Il tuo mese di nascita corrisponde ad un fiore che rivela chi sei veramente con questo coloratissimo test

La nostra data di nascita rivela moltissimo di noi. Molte teorie si basano proprio sul nostro compleanno come, banalmente, l’oroscopo.

Devi sapere che il mese di nascita è associato ad uno specifico tipo di fiore. In questo test, scegli la pianta corrispondente al tuo compleanno e scopri chi sei veramente.

Vediamo le varie possibilità

Test: scopri il tuo fiore e scopri la tua vera personalità

In questo test del fiore ti mettiamo di fronte ai primi sei mesi dell’anno. Per scoprire gli altri mesi dovrai attendere il test di sabato alle 14:15, intanto divertiti con il test della mela per scoprire quanto sei insicuro.

Scopri quale è la tua pianta e leggi la risposta corrispondente al numero optato. Conoscerai a fondo la tua personalità!

1) Gennaio -> Garofano

Il tuo fascino è inspiegabile. Sai come rendere felice le persone che ti circondano. Sei magnetico, misterioso e accattivante.

Non sei molto propenso, però, nel fare nuove conoscenze, soprattutto se queste sono facce nuove all’interno del tuo gruppo di amici. Anche con i nuovi amori hai delle difficoltà.

Quando ti fidi, però, sei premuroso e leale. Se provano anche solo a toccare un tuo caro, tu parti a spada tratta nel difenderlo.

2) Febbraio -> Iride

Tu hai la testa sempre altrove, sei proprio un sognatore. La tua simpatia è unica e sei anche molto furbo e onesto.

Odi le regole, perché ti fanno sentire imprigionato. Quando puoi, ti ribelli per sentirti libero e con il tempo sei anche riuscito a celare il tuo lato più irascibile.

Ami fare nuove conoscenze, anche se talvolta sei timido nel buttarti. Se gli altri non fanno la prima mossa per te, non ti avvicini nemmeno.

3) Marzo -> Giunchiglia

La timidezza è l’aggettivo che più ti descrive. Con il tempo hai imparato ad amarti e non provi tristezza o ansia nel passare molto tempo da solo.

Preferisci la calma e la tranquillità piuttosto che le urla e i drammi.

Hai un cuore molto dolce e sei sensibile. La tua empatia è unica e ci sei sempre quando qualcuno dei tuoi amici soffre. La cosa che non sopporti, però, è il fatto che nonostante i tuoi consigli i tuoi cari continuino a farsi male con dei soggetti alquanto imbarazzanti.

Ami viaggiare, perché ciò stimola nuove vedute creative nella tua mente.

4) Aprile -> Margherita

Sei dolce e leale, ma ami anche stare al centro dell’attenzione. Essendo molto curiosa, ti piace buttarti in nuovi progetti che ti possano mettere alla prova.

I tuoi amici ti ritengono una persona sincera e anche molto schietta. Non utilizzi affatto mezzi termini quando devi esprimere il tuo parere.

Per quanto riguarda i tuoi partner, ti ritengono incredibilmente sexy.

5) Maggio -> Mughetto

Tu prendi la vita di pancia. E’ difficile metterti in imbarazzo e hai sempre il sorriso stampato in faccia. Non prendi la vita troppo seriamente, preferisci vivere piuttosto che pensare al giudizio altrui.

Sei un ottimo consigliere per i tuoi amici. Razionale e composto riesci a prendere delle decisioni importanti in momenti critici e in modo veloce.

Ami le avventure, perché stimolano la tua curiosità, ma anche una sera in solitario non ti fa paura.

6) Giugno -> Rosa

Tu sei passionale in tutti gli ambiti della vita. Odi la routine, la noia e non ami sentirti triste; per questo cerchi sempre di trovare nuovi stimoli interessanti e soprattutto divertenti.

Sai fare un po’ di tutto e hai sempre voglia di imparare.

Gli amici sono la tua priorità e metti i loro bisogni prima dei tuoi. Loro sanno che si possono fidare ciecamente di te. Sei un’anima pura che farebbe di tutto per rendere gli altri felici