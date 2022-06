Può sembrare strano ma esistono almeno tre segni zodiacali che odiano il mare. Ecco la classifica, pensi che il tuo segno si trovi sul podio?

L’estate è finalmente arrivata e gli italiani si preparano a partire per le ferie. C’è chi sfrutterà il weekend, chi andrà in ferie per qualche settimana e chi si godrà qualche giorno di mare ogni tanto, a causa del lavoro. Tutti sono pronti per la spiaggia. Anzi, quasi tutti, perché c’è anche chi vorrebbe portare le lancette dell’orologio in avanti e passare direttamente al mese di ottobre.

Potrebbe sembrare anomalo ma c’è chi non ama il mare. Si tratta di persone che non sopportano la sabbia, non amano nuotare, non vogliono mettersi in costume o, più semplicemente, sono troppo pigre per spostarsi dalla città verso le località balneari. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali che odiano il mare. Ecco il podio, pensi che il tuo segno si trovi in questo elenco?

I segni zodiacali che odiano il mare

Scorpione: al terzo posto in classifica troviamo il segno dello Scorpione. A differenza dei segni che amano il mare, lo Scorpione non sopporta stare senza far niente. Stendersi a prendere il sole è un’attività troppo statica per chi ama il movimento e l’avventura. Ma attenzione, questo segno dello zodiaco non ama le spiagge ma non vede l’ora di andare in ferie, perché ha tanta voglia di conoscere posti nuovi. L’importante è non passare l’intera estate su un lettino in riva al mare.

Vergine: al secondo posto in classifica c’è il segno della Vergine. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è troppo elegante per sporcarsi i piedi con la sabbia e avere tutto il giorno il sudore addosso. Questo segno ama stare al fresco, adora il proprio lavoro e stacca soltanto se è veramente necessario. La vacanza ideale per chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non è al mare.

Toro: il primato appartiene al segno del Toro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non sopporta il caldo. Il Toro non disprezza il mare ma non riesce a sopportare le temperature troppo alte. Quando va in spiaggia, questo segno resta sotto l’ombrellone, alla costante ricerca di un po’ di ombra. È quasi un paradosso perché il Toro ama l’estate ma non sopporta il mare, le spiagge, il caldo e soffre le temperature alte.