Test rapido, guarda quanti gatti: trova le differenze!

Hai voglia di un test rapido da fare in meno di un minuto? Sei nel posto giusto, che la sfida abbia inizio! Il rompicapo dei gatti è davvero buffo, ma il tempo è così ridotto che non è impossibile cadere in inganno.

La bellezza dei test e dei rompicapo rapidi sta proprio nella possibilità di risolverli in pochissimo tempo, e divertirsi senza stancarsi troppo. I gatti protagonisti della sfida del giorno, sono esserini buffi, amabili, ma tanto dispettosi! Trova le differenze, ma attento a non cadere in inganno, è facile farsi beffe di chi non conosce la soluzione. Che aspetti? Mettiti in gioco, a fine articolo troverai la soluzione!

Tutti in fila sono lì sornioni ad osservare le tue mosse. Sei messi nella fila orizzontale, e altri 5 in verticale, direi in tutto che ci sono ben trenta gatti!

Qual è l’obiettivo del rompicapo rapido? Al mio via, partiranno i trenta secondi nei quali dovrai scoprire le reali differenze presenti, tenendo conto però che c’è un trabocchetto, e dovrai scoprirlo da solo. Almeno, prima dello scadere del tempo!

Siamo tutti bravi a guardare la soluzione, ma chi si impegnerà davvero nella risoluzione del test, può considerarsi un bravo solutore che accetta le sfide. Puoi iniziare, fai in fretta che il tempo scorre.

Rompicapo rapido dei gatti: soluzione con trabocchetto!

Restando in tema, nel nostro sito potrai trovare una miriade di enigmi nei quali devi trovare qualche oggetto o animale. Ti consiglio un rompicapo nel quale dovrai individuare l’orsetto senza fiocco in mezzo a tanti altri, è da impazzire, ma ti permetterà di metterti in gioco al 100%. Così, tra una sfida e l’altra non possiamo non rivelarti la soluzione di quello del giorno, perché rimarrai a bocca aperta per la sorpresa.

Ebbene sì, c’è un micetto che è più dispettoso degli altri, si è girato dall’altra parte! Da come puoi ben vedere dalla foto, è evidente che la differenza più grande è proprio questa, gli altri dettagli sono tali e quali.

Il trabocchetto sta proprio nel farti credere che ci siano molte più diversità, ma in realtà un bravo solutore non cade in questi tranelli, perché capace di individuare da solo le vere differenze.

Quindi, hai risolto un rompicapo con una bella trappola! Allora, se ti piacciono le nostre sfide, ti consiglio di fare un enigma matematico con le lettere, è davvero divertente, ma avrai bisogno di molta più concentrazione.

Allenati e diventa un asso nella risoluzione dei rompicapo, ci vediamo al prossimo.