Don Matteo 14: un doppio addio e un clamoroso ritorno

Don Matteo 14 è confermato nel palinsesto della Rai in vista della prossima stagione. I primi retroscena rivelano che potrebbero esserci delle novità importanti. Ecco quali potrebbero essere i cambiamenti in arrivo



La tanto attesta 13esima stagione di Don Matteo è andata in archivio con un grande successo. Il tanto temuto addio di Terence Hill con il cambio di testimone con Raoul Bova non ha avuto effetti drammatici, anzi. Gli ascolti si sono confermati ad altissimi livelli, anche dopo che lo storico protagonista si è definitivamente defilato. Una buona dose di fiducia per la produzione, che ha incassato la conferma della prossima stagione. Don Matteo, infatti, tornerà con l’edizione numero 14 nel prossimo palinsesto della Rai. Una conferma importante, visto che questa volta Raoul Bova sarà da solo “al comando” e sarà questa una vera e propria prova del nove.

Ma la nuova edizione potrebbe portare degli importanti cambiamenti nel cast della fiction. Sulla graticola ci sarebbero i personaggi di Anna e Marco, una coppia nata nella serie e protagonisti della scorsa stagione. Tra loro è natata una storia d’amore che ha caratterizzato tutta la scorsa stagione, eppure i due personaggi potrebbero dire addio. Tra le indiscrezioni che circolano, infatti, c’è quella che vede lo stop ai due personaggi.

Don Matteo 14, in arrivo due clamorosi addii?

Il pretesto di sceneggiatura sarebbe il matrimonio tra i due e la loro uscita di scena per viversi la loro vita insieme. Anna e Marco sono interpretati rispettivamente da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. I due che, alla fine della tredicesima stagione sono tornati insieme, potrebbero lasciare dopo essersi sposati. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma per una clamorosa uscita di scena potrebbe esserci anche un clamoroso ritorno, seppur soltanto in modo temporaneo.

Si tratta del grande, storico protagonista, Terence Hill, che potrebbe riapparire nella serie come “guest star”, vale a dire soltanto per breve tempo. Sarebbe una lieta sorpresa per il pubblico, che potrebbe riavere un “assaggio” del “vero” Don Matteo che arrichirebbe la prossima stagione. In ogni caso il protagonista indiscusso resterà Raoul Bova: la serie si poggerà su di lui, visto che è diventato il nuovo punto di riferimento di Don Matteo.