Matrimonio per il vippone: dopo il Grande Fratello Vip il sì

Finalmente sono ormai pronti a compiere il grande passo. L’attore ed ex Grande Fratello ha realizzato la fatidica proposta di matrimonio

E’ stato uno dei più importanti protagonisti del Grande Fratello Vip. Il “vippone” è arrivato fino alla finale, anche se non è riuscito a vincere il reality di Canale 5. Personaggio simpatico, si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico durante i lunghi mesi di permanenza nella casa di Cinecittà. E come spesso aveva detto durante il programma, il suo sogno era di sposare la fidanzata, che lo aspettava pazientemente a casa. Infatti, il “vippone” non è stato mai coinvolto in liason e avvicinamenti alle donne del reality.

Sempre fedele alla sua Alessia, a cui ha sempre rinnovato il suo grande amore. Parliamo di Davide Silvestri e della sua compagna. I due hanno finalmente deciso di sposarsi, e questa è una bellissima notizia per tutti i loro ammiratori. E’ arrivata, infatti, la tanto attesa proposta. Il tutto è stato ovviamente documentato sui social dal settimanale “Chi”, nel caso in cui qualcuno rischiasse di non condividere l’evento con i diretti interessanti. Non manca un servizio giornalistico con tanto di intervista e video.

Grande Fratello, l’ex vippone si sposa: che proposta alla sua amata

La dichiarazione d’amore è visibile con un video sul social network. Davide ha scelto la chiesa di Santa Maria Maddalena a Bellusco, vicino Monza, per fare la proposta di matrimonio alla sua amata. Anello e inchino tra gli applausi dei presenti. Insomma, di certo non possiamo parlare di un evento spontaneo, anzi. Il tutto è stato ben organizzato e studiato, ma era ciò che il “vippone” voleva fare per sorprendere la sua amata e dimostrare il suo amore davanti a tutti. A questo punto non ci resta che attendere le nozze ufficiali. Se per la proposta c’è stato questo sfarzo, in vista delle nozze vere e proprie dovremo aspettarci sicuramente qualcosa di davvero speciale.

“Avevo sognato quella scena da anni – ha spiegato Silvestri nell’intervista a “Chi” – ma quando tutto è diventato realtà è stato davvero fantastico. Quando siamo arrivati le ho tolto la benda ed è stato un momento molto emozionante. Voglio dire a tutti i ragazzi che se hanno la fortuna di avere accanto l’amore della loro vita di sposarsi e di goderselo. Non fate passare il tempo”.