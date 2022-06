Isola dei Famosi daytime 17/06/22, volano parole forti: Edoardo umilia Mercedesz

All’Isola dei Famosi sono volate parole forte tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Il loro rapporto sembrerebbe essere arrivato al capolinea.

All’Isola dei Famosi i rapporti tra i concorrenti sono sempre più tesi! Ormai il peso dei tanti giorni trascorsi in Honduras, dove il cibo scarseggia, inizia a farsi sentire e spesso e volentieri i naufraghi si ritrovano a dire cose che forse non esternerebbero in situazioni normali.

In particolar modo Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, che dopo aver trovato un certo equilibrio sembrerebbe essere tornati di nuovo ai ferri corti. Il motivo? Il tutto è iniziato nelle scorse ore quando la figlia di Eva Henger ha mostrato una certa delusione nei confronti di lui, ma quest’ultimo non ha reagito come lei sperava e da questo è nata una furiosa lite.

Edoardo Tavassi umilia Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi: lei crolla

Il daytime dell’Isola dei Famosi parte subito dopo la delusione di Mecedesz Henger che si aspettava che dopo essersi ferita alla mano, il fratello di Guendalina Tavassi si sarebbe avvicinato a lei per assicurarsi se stesse bene ma lui ha preferito andare dritto per la sua strada.

Quando lei glielo ha fatto notare, lui non ha reagito benissimo e l’ha accusata di fare del vittimismo soltanto perchè secondo lui questa settimana è al televoto e per paura di tornare a casa sta provando a far affezionare il pubblico del piccolo schermo alla sua persona: “Hai voluto fare la vittima perchè ti stai cagand* addosso per la nomination” ha tuonato il concorrente, aggiungendo di essere convinto che a lei di lui non interessi nulla e che sia arrivata in Honduras con lo scopo di potersi avvicinare a lui per le dinamiche del gioco.

Mercedesz Henger è crollata dopo le parole di Edoardo Tavassi in quanto non si sarebbe aspettata una reazione del genere da parte sua. Tra l’altro anche lui ha vissuto un momento molto difficile in quanto si è sentito male durante la prova ricompensa ed è stato costretto a fare visita all’infermeria per accertarsi che tutto fosse ok.

Edoardo e Mercedesz riusciranno a recuperare il loro rapporto in questi pochi giorni che gli restano in Honduras?