Clamoroso rifiuto per Maria De Filippi; a Uomini e Donne lei no ci sarà!

Maria De Filippi ha dovuto fare i conti con un due di picche arrivato durante la pausa di Uomini e Donne. Lei ha deciso di non esserci più!

Maria De Filippi si è ufficialmente presa una pausa da Uomini e Donne in quanto il programma tornerà in onda sul piccolo schermo degli italiani a partire dal mese di settembre. In realtà la conduttrice, nonostante non appaia in video, non si è mai fermata e insieme alla redazione stanno scrutinando i possibili protagonisti del Trono Classico e Trono Over.

Gli utenti della rete però sperano di rivedere alcuni volti che hanno avuto modo di conoscere durante l’ultima stagione televisiva, ma purtroppo per loro è in arrivo una cocente delusione in quanto una delle beniamine del programma ha deciso, qualora gli fosse offerto ancora una volta di partecipare, di non accettare.

Maria De Filippi ha ricevuto un due di picche per Uomini e Donne, ma non tutto sembrerebbe essere perduto.

Maria De Filippi, due di picche a Uomini e Donne: lei dice no

Maria De Filippi, come abbiamo già avuto modo di potervi anticipare, è già a lavoro per la prossima stagione di Uomini e Donne e gli utenti della rete tra tutti hanno fatto il nome di lei, in quanto vorrebbero vederla sul trono in veste di tronista questa volta. Lei però non sembrerebbe essere molto convinta. Il motivo?

Durante un botta e risposta con gli utenti della rete, ha ammesso che probabilmente accetterebbe un’eventuale proposta di Maria, ma che è pienamente consapevole di non essere adatta per un ruolo del genere in quanto ritiene che la sua personalità non combaci alla perfezione con il ruolo prestabilito.

“Mi avete fatto questa domanda in venti mila, si ragazzi andrei però penso che mi avete conosciuto un po’ e avete visto che non sono molto adatta per il trono!“ ha ammesso senza troppi giri di parole in maniera onesta e cristallina come sempre.

Lilli Pugliese dopo Uomini e Donne non sa bene se accetterebbe questo ruolo, in quanto ha paura di non essere adatta dopo il percorso fatto con Luca Salatino, che ha confidato di avere i primi problemi con Soraia, ma il pubblico non vede l’ora di poterla rivedere in video e per lei sogna il classico felici e contenti.