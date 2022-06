Alcuni segni zodiacali hanno la lacrima facile. Queste persone piangono sempre, davanti a qualsiasi situazione. Ecco i primi tre in classifica

Non si piange soltanto davanti ad un forte dolore o perché è arrivata una notizia triste. Spesso si piange di gioia, per sé stessi o per una persona alla quale vogliamo particolarmente bene. Il pianto è una reazione istintiva che appartiene ad alcune persone, solitamente più sentimentali o emotive. Ma non è sempre così, a volte piangono anche quelli che vogliono apparire freddi.

Come fare a capire se una persona ha la lacrima facile? Anche in questo caso è possibile fare affidamento alle stelle. In base al segno zodiacale di appartenenza, infatti, siamo in grado di comprendere la reazione di una persona davanti ad una determinata situazione. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali che piangono di più. Ecco il podio, pensi che ci sia anche il tuo segno?

I segni zodiacali che piangono di più

Pesci: al terzo posto in classifica troviamo il segno dei Pesci. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco piange sempre, anche quando non sembrerebbe necessario. Questo segno piange quando riceve una buona notizia o quando guarda un film romantico. A volte si verificano situazioni molto curiose perché i Pesci piangono anche se ripensano ad un momento del passato, non è importante quale.

Acquario: al secondo posto in classifica troviamo il segno dell’Acquario. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è molto romantico e piange quando vengono toccate le corde più sensibili del suo cuore. L’Acquario si commuove ai matrimoni, piange quando riceve una bella notizia ma anche quando un amico ottiene un successo importante. La sua prima reazione è quella di scoppiare in lacrime perché si tratta di un segno molto emotivo.

Scorpione: il primato di oggi va al segno dello Scorpione. All’apparenza, chi è nato sotto questo segno dello zodiaco, sembrerebbe duro e aggressivo ma non è così. Lo Scorpione piange soprattutto quando sa di aver commesso un errore. Se fa arrabbiare qualcuno e sa di essere dalla parte del torto, questo segno chiede perdono in lacrime perché non riesce a sopportare di aver rovinato un bel rapporto a causa di un comportamento sbagliato.