Test del vestito estivo: scegli e scopri cosa pensano gli altri di te

Scegli il vestito estivo che preferisci e scopri cosa pensano gli altri di te con questo coloratissimo test

Diciamo che non dovremmo mai giudicare un libro dalla copertina e che l’essere conta più dell’apparire, però il nostro modo di vestire è un un ottimo biglietto da visita della nostra personalità.

Le temperature calde si avvicinano ed è per questo che ti proponiamo il test del vestito estivo. Dovrai scegliere in base al tuo gusto e scoprirai cosa pensano gli altri quando fanno la tua conoscenza.

Valutiamo le varie opzioni

Test: scegli il vestito estivo e scopri come appari agli occhi altrui

In questo test del vestito estivo ti mettiamo di fronte a sei possibilità diverse. Ti trovi al mare e sei pronta per un aperitivo in spiaggia: quale abito ti metteresti? Leggi poi la risposta corrispondente al numero optato.

1) Uno

Il tuo look è molto versatile. Hai un grande stile e non risulti mai banale, sai come farti notare.

Inoltre, hai sempre degli ottimi argomenti di conversazione e quindi non annoi mai. Mantieni la calma e controlli le tue emozioni. Gli altri pendono proprio dalle tue labbra.

2) Due

Ti vesti in modo semplice, ma comunque d’effetto. Non hai bisogno di apparire con il tuo sorriso bellissimo e genuino che hai sempre stampato in faccia.

Come il tuo modo di vestire, ami le cose semplici e poco sfarzose. Una piccola sorpresa ti rende felicissima. Ti piace molto quando qualcuno ti fa un regalino e ti dice: “Vedendolo ti ho pensato e te l’ho preso“; sono piccoli gesti che valgono tanto.

3) Tre

Tu vuoi apparire bella sia dentro che fuori. Ti interessa sia l’apparire che l’essere. Quando le persone ti incontrano percepiscono vibrazioni positive. Sei come un sole che irradia le giornate degli altri.

Non ti interessa stare al centro dell’attenzione o comunque non è il tuo primo fine. Tanto sai che in un modo o nell’altro ci finirai.

4) Quattro

Hai una certa classe sia nel modo di vestire che nelle tue azioni, ma ciò che ami fare è divertire, non risultare mai banale.

Riesci a catalizzare l’attenzione su di te e anche a lavorare in squadra. Tu piaci molto alle persone per il fatto che sei molto matura, ma anche perché sai fare tantissime cose.

5) Cinque

Tu hai una personalità che si adatta facilmente alle varie situazioni. L’unica tua difficoltà è che ti lasci troppo coinvolgere dalle emozioni degli altri. Se qualcuno è di cattivo umore, allora anche te diventi triste.

Sei una persona forte e anche esilarante, ma tu preferisci la tua comfort zone piuttosto che spiccare sugli altri. Diciamo che talvolta segui fin troppo il pensiero del branco.

6) Sei

Sai proprio il fatto tuo! Ami stare al centro dell’attenzione e hai smesso di preoccuparti del pensiero degli altri da molto tempo. Vuoi fare tutto quello che vuoi fare e non sarà sicuramente un giudizio di una persona invidiosa a fermarti.

Diciamo che chi ti conosce per la prima volta ritiene che tu sia un po’ troppo, ma tu li lasci parlare. In realtà tutti ammirano la tua grande audacia