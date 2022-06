Lo scontro tra Chiara Nasti e Paola Turani incendia il web! Parole di veleno sono scagliate l’una contro l’altra, chi l’avrebbe mai detto che un lieto evento, avrebbe scatenato tutto questo astio?

La gravidanza di Chiara Nasti sta senza dubbio creando un clamore mediatico davvero sconvolgente. Nelle dinamiche è finita per caderci dentro anche Paola Turani, nota influencer con grosso seguito di fan, tra i quali sono presenti gli haters dell’influencer napoletana. Cos’è accaduto? L’ennesima gaffe oppure si tratta di un’incomprensione? Senza smuovere giudizi e avere il pregiudizio di stare dall’una o dall’altra parte, analizziamo quanto accaduto con tutti i dettagli del caso.

Il popolo dl web è pronto per conoscere l’ennesima faida nella quale è caduta Chiara Nasti? Paola Turani rappresenta la sua nemesi in questo caso, perché la gravidanza più chiacchierata continua ad essere fonte di critiche. Ciò è accaduto come diretta conseguenza delle parole dalla bella napoletana, la quale continua a rispondere imperterrita alle offese portate avanti dall’altra.

Chi segue le due influencer, conosce molto bene la competitività che può esserci. Infatti, ci si attacca a commenti, i quali alla fine diventano proprio materia di confronto e scontro su tematiche così importanti.

Chiara Nasti e Paola Turani: volano stracci, ecco le parole

Ai tempi, anche la gravidanza di Paola Turani subì critiche su Twitter, diventando un trend così cliccato da generare non poche polemiche. Sarà che si tratta di vip, in ogni caso qualsiasi loro gesto finisce per avere clamore mediatico. In questo caso sono le parole di Chiara Nasti a far storcere il naso del web. L’avversaria non può che dire la sua, anche perché non ha per niente gradito le parole dell’influencer partenopea, la quale si è forse lasciata andare ad un commento di troppo, che può offendere il pubblico.

Come sempre, si tratta di questioni estetiche: il caos che scatena l’immagine è prorompente! Ciò è dato dal fatto che la Nasti è sempre stata un po’ sui generis quando si tratta di forma fisica, perché fedele a certi canoni estetici della società di oggi. Fisico asciutto, e forme al punto giusto, ed è chiaro che una gravidanza può stravolgere tutto ciò.

Le sue parole, dette di getto, finiscono per sminuire tutte quelle donne che ingrassano, o come dice lei stessa “svaccano”, come se fosse una vergogna. Ed è qui che si inserisce la Turani, cogliendo l’occasione da come si evince nelle foto, per dire la sua, e contrastando il cattivo messaggio della napoletana.

Del resto, non è la prima volta che Chiara sgancia frecciatine sul web anche contro l’ex. Diciamo che non le manda a dire.

Che si sia trattato di un malinteso nel quale non ha saputo esprimere il suo pensiero? Non spetta a noi giudicare, informare sugli scontri più accesi però è il nostro campo, e questo ha superato i limiti.