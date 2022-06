Altro che Ida Platano! Dopo Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri beccato con lei!

Ida Platano sembra essere un capitolo ormai chiuso per Riccardo Guarnieri che è stato beccato con un’altra dopo la fine del Trono Over di Uomini e Donne.

Ida Platano sperava di poter ritornare con Riccardo Guarnieri, ma quest’ultimo dopo la cena che li ha visti incontrarsi per la prima volta dopo il loro addio non sembrerebbe essere dello stesso parere in quanto ha ribadito che non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi nonostante in un primo momento sembrava intenzionato a farlo.

Dopo la fine della loro partecipazione a Uomini e Donne, in molti si sono chiesti se questa nuova lontananza potesse averli riavvicinati ma secondo recenti indiscrezioni la risposta sembrerebbe essere più che negativa. Il motivo? Secondo quanto rivelato dall’esperto di gossipo ed inlfuencer Amedeo Venza, Riccardo Guarnieri è stato beccato con un’altra dopo Uomini e Donne.

Riccardo Guarnieri dimentica Ida Platano: l’indiscrezione dopo Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri, secondo quanto condiviso dall’esperto di gossip, si trovava in dolce compagnia di una donna misteriosa mora per le strade di Napoli. L’identità di lei al momento resta sconosciuta e non possiamo dire con certezza che si tratti della sua nuova fiamma in quanto potrebbe essere semplicemente una sua amica.

Questa segnalazione, però, come fanno notare i colleghi di Gossip e Tv, fa a braccetto con una precedente che vede sempre protagonista l’ex fidanzato di Ida Platano, che di recente ha stupito i fan con un colpo di testa, che sarebbe stato avvistato a Bari con una persona descritta in maniera molto simile a questa narrata da Amedeo Venza.

Riccardo dopo Uomini e Donne ha trovato di già l’amore oppure si tratta soltanto di un grosso malinteso? Almeno per il momento il protagonista del Trono Over ha preferito non commentare il gossip che lo riguarda e questo suo atteggiamento non ha stupito i suoi fedeli sostenitori in quanto durante il corso di questi anni in cui ha preso parte a Uomini e Donne ha sempre preferito mantenere una certa riservatezza quando non si trovava negli studi Elios di Roma.

Purtroppo però questo segnale è stato interpretato in maniera negativa dai fan che speravano in un ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo.