Indovinello difficilissimo, sei un grado di capire di cosa si tratta?

Le sfide più complicate sono in fondo quelle che piacciono di più: risolvi l’indovinello, è difficilissimo! Hai pochi elementi, ma sono quelli che se letti con la chiave giusta, ti fanno ottenere la risposta in un batti baleno!

La soluzione puoi trovarla solo se applichi le tue doti logiche e il tuo ragionamento arguto in sfide del genere. L’indovinello è difficilissimo, ma non è impossibile da risolvere. A volte, gli enigmi vengono posti come assurdi, e invece alla fine basta un po’ di inventiva. L’immaginazione può aiutarti in giochini del genere, devi solo essere sveglio e pronto a tutto.

Fin dalle prime parole si evince che è qualcosa con la quale hai molto a che fare, specialmente perché si dà per scontato che ti conduca da qualche parte. E’ un oggetto concreto o astratto? Inizia così il tuo ragionamento logico, nel frattempo ti riscrivo la consegna con maggior ordine:

“Quando ci sei dentro, davanti si accorcia e dietro si allunga mentre ti porta da un posto all’altro senza muoversi.”

Elemento statico, dinamico, o tutte e due le qualità? Ti sto già aiutando molto, e fidati dei miei suggerimenti. Scorri l’articolo se vuoi soluzione e spiegazione a portata di mano.

Soluzione indovinello difficilissimo, è assurdo!

Il mondo dei rompicapo è ricco di diversità, nel nostro sito ne abbiamo di tutte le tipologie. Se ti piacciono quelli rapidi ti consiglio l’enigma del pinguino nascosto in mezzo ai panda, l’effetto ottico ti può far impazzire, ma in realtà l’animaletto non si è nascosto poi così bene. La sfida di oggi però si è quasi conclusa, bisogna tirare le somme e definire chi ha saputo rispondere correttamente, oppure è caduto nell’inganno.

Dire che l’indovinello difficilissimo di oggi ha una soluzione in realtà facile e scontata sconvolge! Ebbene sì, si tratta di un elemento nascosto, ma così comune, che è impossibile che non salti all’occhio!

La soluzione corretta è strada!

Questo perché fin dalle parole della consegna del rompicapo, si riconosce la presenza di un elemento che ti inserisce in un contesto, ma è al tempo stesso qualcosa che implica il movimento. E allora, cos’è un luogo ben preciso che contemporaneamente ti conduce da qualche parte? proprio una via!

Se ti è piaciuto questo indovinello, prova il rompicapo con trabocchetto ti lascerà senza parole, perché divertente, ma con una metafora da interpretare. Nel frattempo, sto preparando altre sfide, ci vediamo alla prossima!