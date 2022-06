Pauroso incidente per il probabile vincitore: clamoroso abbandono all’Isola dei Famosi?

L’Isola dei Famosi è alle battute finali. Mancano solo due puntate e scopriremo quale naufrago vincerà questa edizione.

Sono sempre meno i concorrenti in Honduras e molti stanno riscontrando dei problemi fisici, ma lo spettacolo deve continuare.

Nelle ultime ore, però, è successo l’inaspettato. Un naufrago ha fatto un pauroso incidente e rischia l’abbandono dal gioco. Vediamo insieme cosa è successo e di chi si tratta

Pauroso incidente per Edoardo Tavassi: clamoroso abbandono all’Isola dei Famosi?

Edoardo Tavassi è sicuramente la scoperta di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Sbarcato in Honduras in coppia con sua sorella e influencer Guendalina, il naufrago ha sempre portato il buon umore sulla spiaggia caraibica e in diretta.

Il naufrago è tra i papabili vincitori del reality show. Sia per il suo modo di fare esilarante, ma anche per il rapporto che ha costruito con l’attore Nicolas Vaporidis e per il flirt che ha con Mercedesz Henger. Edoardo ha dimostrato sia di essere un vero amico dalla battuta tagliente, ma ha anche un cuore d’oro con la modella.

Insomma, ha tutte le carte in regola per vincere, mentre spunta la notizia bomba su alcuni naufraghi.

Ma avviene l’insospettabile. L’Isola dei Famosi propone ai nostri naufraghi una Prova ricompensa per vincere del cibo. I concorrenti devono raggiungere una campanella in mezzo al mare su delle canoe non proprio ben messe.

I concorrenti hanno molta fame e riescono tutti a raggiungere il loro obbiettivo.

In un momento di esultanza, però, Edoardo Tavassi ha un pauroso incidente. Non si capiscono molto bene le dinamiche, ma il cameraman riprende il naufrago seduto su un tronco che piange abbracciandosi il ginocchio. Nella ripresa successiva è possibile vedere questa parte del corpo molto gonfia. Nuovo abbandono all’Isola dei Famosi?

Estefania Bernal rivela alcuni dettagli dell’incidente: “Mentre Luca stava andando a prendere la teglia con il pollo, ho visto lui che stava piangendo perché si era fatto malissimo“.

Edoardo sta malissimo e la produzione invia subito una barca per portare il naufrago d’urgenza all’ospedale, mentre un concorrente gira per l’Isola senza costume.

I fan del programma sono arrabbiatissimi: non capiscono perché abbiano prolungato l‘Isola finendo per far star male tutti. Gli ascoltatori credono che questo non sia un reality show da prendere sotto gamba. Il GF Vip se lo può anche permettere per guadagnare ascolti, ma l’avventura in Honduras mette veramente a prova i fisici dei naufraghi che rischiano di avere dei problemi anche tornati in Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Questo pauroso incidente per Edoardo Tavassi non ci stava affatto. Il rischio di un nuovo abbandono all’Isola dei Famosi è altissimo. Non ci resta che continuare a seguire il programma per scoprire come andrà a finire