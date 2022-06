La decisione di Mediaset su Francesco Vecchi: cambia tutto a Mattino Cinque

Francesco Vecchi è un giornalista e conduttore della Mediaset. Di anni si occupa della conduzione di Mattino Cinque ed è riuscito a guadagnare sempre più seguaci.

Con il suo fare diretto, sorridente e coinvolgente, Francesco si è fatto un nome all’interno della conduzione italiana.

Ecco però che cambia tutto per Vecchi. La Mediaset prende un’importante decisione, ma vediamo di cosa si tratta

La decisione di Mediaset su Francesco Vecchi: cambia tutto a Mattino Cinque

Francesco Vecchi è protagonista di una delle indiscrezioni del portale TvBlog. Il conduttore ha ricevuto un’importante proposta: spostarsi da Mattino Cinque in un altro programma marchiato Mediaset.

Vecchi è il papabile conduttore che potrebbe sostituire per un periodo Giuseppe Brindisi per Zanna Bianca, mentre cambia tutto all’Isola dei Famosi prima della finalissima.

Per Francesco questo non è un grandissimo cambiamento, alla fine si occuperebbe comunque degli stessi argomenti di attualità con cui ha a che fare tutti i giorni.

Il conduttore si occuperà della conduzione di Zanna Biana solo per il mese di agosto. Giuseppe Brindisi potrà così godersi le meritatissime vacanze dopo un anno estenuante.

Il format duplicherà le sue messe in onda: potrai vederlo il giovedì e la domenica. Quando finirà, però, la stagione di Quarta Repubblica, l’appuntamento della domenica si sposterà a lunedì.

Francesco Vecchi affronterà una parentesi a Zanna Bianca per poi tornare a Mattino Cinque. Il conduttore permette così a Giuseppe Brindisi di staccare dal lavoro. Da aprile 2021, quest’ultimo ha lavorato in continuazione; era in onda quando noi tutti eravamo al mare, o alla cena di Natale, o quando cantavamo insieme Brividi a Sanremo e anche per Pasqua.

Insomma, Brindisi non si è mai fermato e le ferie sono molto più che meritate.

Per quanto riguarda Mattino Cinque, visti gli alti ascolti, Mediaset ha deciso di prolungare la messa in onda fino al prossimo 24 giugno. Non temere, il prossimo anno Vecchi sarà nuovamente con noi.

Dopo tre giorni, inizierà la nuova edizione di Morning News condotto da Simona Branchetti, mentre Piersilvio Berlusconi punta tutto sul ritorno di uno storico show.

Grandi notizie per Francesco Vecchi! La Mediaset punta tutto su di lui e prende questa importante decisione. Giuseppe Brindisi può godersi le vacanze, mentre Vecchi apparirà in televisione con Zanna Bianca ben due volte alla settimana