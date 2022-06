Perché Harry e Meghan erano presenti al Giubileo di Platino?

By

In tanti si chiedono il motivo della partecipazione di Harry e Meghan al Giubileo di Platino. Che senso ha andare e poi restare in disparte?

Perché Harry e Meghan sono andati al Giubileo di Platino e sono rimasti in disparte? Che senso ha fare una comparsata e poi ritornare negli Stati Uniti d’America? C’è stato un incontro tra i Sussex e i Cambridge? Queste sono le domande che molte persone si stanno facendo nel Regno Unito. Oggi proveremo a dare una risposta concreta a tutti questi interessanti quesiti.

I festeggiamenti in onore della Regina Elisabetta sono finiti da due settimane ormai, eppure il Platinum Jubilee tiene ancora banco. In queste ore, molte trasmissioni televisive e radiofoniche britanniche hanno provato a spiegare il vero motivo della presenza a Londra dei Duchi di Sussex, accompagnati anche dai figli Archie e Lilibet Diana. Analizziamo insieme questa misteriosa vicenda.

Harry e Meghan, il perché della loro presenza a Londra

Nonostante alcune restrizioni, Harry e Meghan hanno regolarmente presenziato al Giubileo di Platino. Anche se il protocollo era stato studiato per evitare contatti con William e Kate, pare che ci sia stato un fugace incontro. In molti hanno notato la sobrietà di Harry e Meghan, sempre in disparte durante tutte le cerimonie ufficiali alle quali hanno partecipato.

Anche in occasione del compleanno della piccola Lilibet Diana, i Sussex hanno organizzato una piccola festa privata, senza pubblicare nulla sui social, anche se qualche scatto è stato effettuato lo stesso. Harry e Meghan hanno presenziato a soli due eventi ufficiali e, in entrambi i casi, il principe non ha indossato il solito uniforme militare e l’ex attrice statunitense ha preferito colori poco appariscenti.

Perché? È molto probabile che le motivazioni siano legate all’incontro privato tra i Sussex e la Regina Elisabetta, avvenuto alcune settimane fa. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, l’anziana sovrana avrebbe chiesto ai Duchi di Sussex di provare a ricucire lo strappo con alcuni membri della Royal Family. Il primo passo è stato fatto: Harry e Meghan non hanno attirato l’attenzione e hanno seguito le disposizioni di Elisabetta II. Adesso tocca a William e Carlo fare un passo indietro.