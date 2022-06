Test: quante banconote hanno raccolto i quattro amici?

Questo test di logica e ragionamento metterà a dura prova le tue capacità di immedesimarti in una situazione e rispondere entro trenta secondi

Un gruppo composto da quattro amici decide di andare ad una fiera dedicata alla tecnologia, per provare ad acquistare qualche prodotto in anteprima. Gli amici arrivano sul posto ma, a causa di un colpo di vento, perdono 64 banconote. Le banconote vagano nell’aria e poi si mescolano tra di loro, in ordine sparso. I quattro amici corrono immediatamente per provare a raccoglierle.

Giuseppe ne raccoglie soltanto cinque e, notando il numero di banconote raccolte dagli altri amici, decide di fare una proposta al resto del gruppo: “Antonio ha raccolto più banconote di tutti e ne darà agli altri tante quante ne hanno raccolte in questo momento. Poi farà la stessa cosa Luca e infine ripeterà la stessa azione anche Corrado. Ovviamente lo farò anch’io”.

Gli altri tre amici accettano la proposta, pensando di guadagnarci, e invece ognuno di loro riceve sedici banconote. Quante banconote ha raccolto ogni componente del gruppo? Adesso ragiona con calma, prova a pensare alle possibili soluzioni e cerca di dare una risposta entro trenta secondi. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere questo test di logica e ragionamento è necessario valutare tutte le possibili situazioni durante la lettura del testo. In questo modo, riuscirai ad eliminare i dettagli che non ti servono e guadagnerai diversi secondi. Se hai risposto entro il limite prestabilito, ti facciamo i complimenti perché sei stato veramente bravo. Non è mai facile risolvere un test del genere.

Questo test non ha alcuna validità scientifica, si tratta di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori, proprio come abbiamo fatto fino ad ora con altri test simili a questo. Ecco la soluzione del test: Antonio ha raccolto 33 banconote, Luca 17 e Corrado 9. Prima della ripartizione di Giuseppe, gli altri tre amici avevano 8 banconote e Giuseppe 40.

Prima che Corrado suddividesse le banconote, Antonio e Luca e avevano quattro, Giuseppe venti e Corrado 36. Prima che Luca facesse la stessa operazione, Antonio ne aveva due, Corrado 18, Giuseppe 10 e Luca 34. Infine, all’inizio della prima ripartizione, Luca aveva 17 banconote, Corrado 9, Giuseppe 5 e Antonio 33.