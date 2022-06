Ex gieffina si è sposata: abito e matrimonio da favola, chi è il marito

By

Ex gieffina si è sposata: abito e matrimonio da favola per l’ex concorrente del Grande Fratello. Chi è il marito.

Oggi, sabato 18 giugno, un’ex concorrente del Grande Fratello si è sposata. Un vero e proprio matrimonio da favola per l’ex gieffina che ha sfoggiato un abito strepitoso e principesco condividendo tutta la sua gioia sui social. “Vi racconto la felicità”, ha scritto la sposa sul proprio profilo Instagram pubblicando la foto che vedete qui in basso.

Una vera e propria favola d’amore quella dell’ex gieffina che, nella casa del Grande Fratello, aveva trovato l’amore. Tuttavia, concluso il reality, dopo aver vissuto la storia nella quotidianità, l’amore è finito. L’ex gieffina ha poi ritrovato la voglia d’amare incontrando l’uomo che, oggi, è suo marito.

Matrimonio da favola per l’ex gieffina

Ad essere convolata a nozze è Ambra Lombardo, concorrente del Grande Fratello che, nella casa di Cinecittà, aveva incontrato Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari. Tra Kikò e Ambra era nato l’amore. I due hanno avuto una storia che, però, è finita dopo qualche tempo. Dopo l’addio a Kikò, Ambra Lombardi ha ritrovato l’amore con il 49enne Lorenzo Cascino.

La cerimonia si è svolta a Noto, splendida località della Sicilia, la regione d’origine della sposa. Tantissimi gli auguri ricevuti dalla sposa su Instagram sia da amici che da personaggi del mondo dello spettacolo come Natasha Stefanenko, Valentina Vignali e Francesca Barra e Francesca Piccinini.

“Io giuro non ho mai visto una sposa così bella… Mai nella mia vita“, ha scritto una ragazza sotto la foto pubblicata da Ambra. “Che meraviglioso abito da favola. Auguri principessa e vi auguro tanta felicità insieme”, ha scritto un’altra. E ancora: “Una bellissima principessa”, “La sposa più bella”, “La più bella del mondo, sei una favola”.

Poche ore prima del fatidico sì, Ambra aveva pubblicato un video per dire addio alla sua vita da “signorina”.

“Con “Vuoi uno sbattimento di tette?”, 4 amici stretti, 2 bruschette, 1 spritz e un tramonto da Re finisce la mia vita da signorina!

E finiscono anche le preghiere di mia madre a Santa Rita per accasarmi!

Grazie a chi c’era e a chi c’era col cuore!

Grazie alle gentilezze, alle premure, agli abbracci, ai messaggi a cui non ho risposto per intasamento e ai pensieri d’amore degli amici!

Siete tutti nel mio cuore borbottone, solitario e selettivo!”, aveva scritto nella didascalia l’ex gieffina.