Incidente all’Isola dei Famosi 2022: trasportato d’urgenza in ospedale

Brutto incidente all’Isola dei Famosi 2022 a pochi giorni dalla finalissima: il naufrago è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Ecco come sta.

Un altro incidente all’Isola dei Famosi 2022, a pochi giorni dalla finalissima del 27 giugno, ha costretto un naufrago ad abbandonare, temporaneamente, il gioco per essere trasportato in ospedale. Un trasporto reso necessario dall’entità dell’infortunio che il concorrente ha subito durante una prova ricompensa.

Inizialmente, le condizioni del naufrago non sembravano così gravi. Di fronte al dolore sempre più persistente, la produzione ha deciso di trasportarlo in ospedale per sottoporlo a tutte gli accertamenti del caso per evitare complicazioni, ma come sta ora il naufrago? Potrà continuare il percorso sull’Isola e sperare di staccare il biglietto per la finalissima dove è già sicuro di esserci Nicolas Vaporidis?

Doppio incidente all’Isola dei Famosi 2022: dopo Mercedesz Henger, si fa male anche uno dei favoriti alla vittoria

Negli scorsi giorni, a farsi male, è stata Mercedesz Henger che, durante un’escursione, è caduta sugli scogli ferendosi la mano. Trasportata in infermeria, è tornata dai compagni con quattro punti di sutura. Nelle scorse ore, durante una prova ricompensa che avrebbe garantito a tutti i concorrenti pollo con patate, a farsi male, è stato Edoardo Tavassi.

Edoardo Tavassi si sarebbe fatto male ad un ginocchio e sarebbe stato trasferito d’urgenza in ospedale, nel reparto ortopedia, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti e capire l’entità del problema. E’ questo quanto fa sapere il portale Pipol Tv. Per il momento non ci sono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Edoardo che, a quanto pare, non sarebbe ancora tornato sulla spiaggia con gli altri concorrenti.

I fan dell’Isola, dopo aver accettato la scelta di Guendalina Tavassi di non accettare il prolungamento rientrando in anticipo in Italia, sperano di poter vedere Edoardo tornare sull’isola. Il fratello di Guendalina, insieme a Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis è considerato uno dei favoriti per la vittoria finale.

Tutto, tuttavia, dipenderà dalle sue condizioni fisiche. Dopo i ritiri per motivi medici di Roger Balduino e Marco Cucolo che sta facendo i conti anche con la scelta di Lory Del Santo di chiudere la loro storia dopo nove anni, ci sarà anche il ritiro di Edoardo Tavassi? I fan, naturalmente, si augurano di no.