Lulù Selassiè, fisico mozzafiato con il bikini di Giulia Salemi: uno spettacolo

Lulù Selassiè ritrova il sorriso a Mykonos con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: poi indossa un bikini della Salemi e lascia tutti senza fiato.

Lulù Selassiè, in quel di Mykonos, lascia tutti senza fiato indossando un bikini della collezione Gold Sand di Giulia Salemi che esalta perfettamente il fisico mozzafiato della principessa. Sorridente e spensierata, Lulù è apparsa in una storia pubblicata tra le storie di Instagram dalla stessa Giulia Salemi. Con quest’ultima e Pierpaolo Pretelli, Lulù si è mostrata rilassata e divertita mentre in auto raggiungono il resto del gruppo formato anche dalle sorelle Jessica e Clarissa.

A Mykonos, le sorelle Selassiè si trovano sia per rilassarsi che per lavoro. Il settimanale Chi, infatti, sta pubblicando alcuni video in cui sono protagoniste e in uno in particolare si mostrano anche insieme ad Alfonso Signorini. Sulla splendida spiaggia di Mykonos, Lulù indossa così un bikini della collezione di Giulia Salemi con cui sta facendo perdere la testa ai fan.

Lulù Selassiè, bellezza spettacolare in bikini: fan senza parole

Dopo aver festeggiato il suo 24esimo compleanno con la famiglia e pochi amici tra i quali anche uno dei migliori amici di Manuel Bortuzzo che le ha dedicato delle parole davvero speciali, Lulù si è concessa un viaggio a Mykonos con le sorelle Jessica e Clarissa e qualche amico dove, tra un impegno e l’altro, sta provando a rilassarsi. A Mykonos sono arrivati anche, sempre più innamorati, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli con cui ha trascorso la mattinata. In auto, infatti, Giulia e Pierpaolo hanno giocato e scherzato con Lulù (guardate il video in basso) mentre la Selassiè, dove aver preso un po’ di sole, tra le storie di Instagram, ha pubblicato una sua foto in bikini.

Un bikini mozzafiato quello che sfoggia Lulù che indossa un pezzo della collezione firmata da Giulia Salemi. Fisico asciutto e tonico, come quello che ha sfoggiato nella casa del Grande Fratello Vip e che Lulù allena quotidianamente come ha confessato lei stessa ad un fan.

La foto pubblicata dalla Selassiè ha immediatamente fatto impazzire i fan che, su Twitter, hanno mandato in tendenza #fairylu pubblicando la foto ovunque. Dopo quasi due mesi dalla fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo, dunque, Lulù ha scelto di concedersi un po’ di svago e i fan le hanno augurato di rilassarsi e divertirsi. Ci riuscirà?

In compagnia di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrerebbe proprio di sì!