LDA incanta a Napoli con papà Gigi D’Alessio, ma sapete com’era da bambino? Foto

Gigi D’Alessio ha tenuto un concerto nella sua Napoli che è stato un vero e proprio evento. Protagonista assieme a lui il figlio LDA: lo avete mai visto da piccolo?



Un venerdì sera speciale per la città di Napoli. Gigi D’Alessio ha tenuto un concerto speciale nel cuore della città, la famosissima Piazza Plebiscito. L’occasione per festeggiare i 30 anni di carriera del grande cantautore, applaudito dal pubblico di casa. Un evento emozionante, con una grande affluenza di persone e tante sensazioni forti vissute durante la serata. Tra queste la presenza di LDA, alias Luca D’Alessio, uno dei figli di Gigi. Anche lui cantante e reduce dalla positiva esperienza ad Amici.

I due hanno cantato assieme, e il loro abbraccio è stato particolarmente significativo. Tanta l’emozione che si è vissuta sul palco, con un duetto inedito e che rimarrà nella storia. Tantissimi gli applausi del pubblico per Gigi e suo figlio, aspettando di rivederli ancora cantare insieme. Nella serata di venerdì LDA è arrivato sul palco a metà dello spettacolo e ha cantato assieme al padre Gigi D’Alessio. La canzone prescelta è stata “Quello che fa male”. Ovviamente parliamo del grande successo di LDA, che per la prima volta abbiamo sentito cantare anche da Gigi. Del resto la canzone sta spopolando in radio e nelle classifiche musicali.

Lda e Gigi D’Alessio insieme: quante emozioni. Ricordate Luca da piccolo?

Una performance emozionante e toccante, che ha messo d’accordo il pubblico live e i telespettatori che hanno commentato entusiasticamente sui social network. LDA è giovanissimo, e ha scelto questo nome d’arte per “liberarsi” dal cognome del padre e provare a costruire una carriera basata solo sulle sue qualità. Luca è giovanissimo, e ha l’apparenza di un ragazzino. E a dirla tutta non è cambiato molto rispetto a quando era piccolo. Ciò che colpisce guardando le sue immagini in giro per il web e i social è il microfono.

Già da piccolissimo Luca amava cantare ed era già molto bravo. Si destreggiava bene, aveva una bella voce, e papà Gigi lo incoraggiava a proseguire. Di strada ne ha fatta, ma ancora oggi Luca conserva lo sguardo dolce di un ragazzino innocente, anche se presto entrerà anche lui in pieno nel difficile mondo mainstream della musica.