Grande Fratello Vip 7: nomi bomba per Signorini, cast stellare

Nomi bomba per Alfonso Signorini: cast stellare al Grande Fratello Vip 7

Alfonso Signorini è pronto per i colloqui per il Grande Fratello Vip 7. Dopo la scorsa edizione, il conduttore riconfermato per il terzo anno consecutivo vuole raggiungere ascolti da urlo.

E’ quasi tutto pronto e sono usciti i primi 15 nomi bomba del cast. Vediamo insieme chi entrerà dalla porta rossa nel prossimo settembre

Il portale di gossip, Biccy.it, rivela i papabili nomi bomba del cast del Grande Fratello Vip 7. Non è ancora niente di ufficiale, perché devono ancora finire i colloqui ai personaggi famosi.

Il reality show partirà con la nuova edizione a fine settembre e la macchina del GF Vip è già alle prese con i preparativi.

Il primo nome papabile è quello di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodríguez. L’hair-stylist molto misterioso ha rivelato di essere stato contattato da Alfonso Signorini.

Il ragazzo non conferma o meno la sua partecipazione, ma alcuni rumors rivelano che Spinalbese abbia detto di sì.

Un altro nome bomba è quello di Antonio Razzi, ex senatore. Lui aveva già richiesto nella scorsa edizione di entrare nella Casa, mentre l’ex vippone svela la verità, ma lui lo sbugiarda.

“Sono sempre pronto a tutto, non ho paura di nessuno, faccio sempre di testa mia. Grande Fratello Vip? Vincerei” rivela l’uomo in una passata intervista.

Troviamo poi il caso Pamela Prati. Sembra che sia proprio la showgirl a chiamare Alfonso per partecipare al GF Vip per riprendersi dalla brutta figura del “matrimonio fantasma”. Non si sa se la Mediaset però la voglia nel suo cast, ma il conduttore ci sta comunque pensando.

Tra i papabili nomi ci sono anche Alvaro Vitali, l’interprete di Pierino, e la cantante Gigliola Cinquetti.

Alcuni rumor parlano anche di Federico Fashion Style, hair-stylist di Anzio. L’uomo dovrebbe entrare nella Casa, ma una nuova indiscrezione lancia la notizia bomba: il motivo è spiazzante.

Ultima gieffina per la categoria senior è l’attrice Manuela Arcuri. La donna non ama i reality show e ha sempre detto di no alle lusinghe di Alfonso. Sembra che quest’anno, però, il presentatore ce l’abbia fatta.

Gli altri papabili nomi bomba sono: l’attore Max Felicitas, la figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina, l’attrice Vera Gemma e il fidanzato Jeda, l’opinionista Patrizia Groppelli, le influencer Antonella Fiordelisi e Asia Gianese, e infine la cantante Brenda Asnicar.

Il cast stellare è pronto. Questi dovrebbero essere i papabili nomi bomba del Grande Fratello Vip 7, ma dobbiamo aspettare ancora qualche settimana per scoprire la verità. Cosa ne pensate?