Altro che matrimonio per la storica coppia di Uomini e Donne! La verità è un’altra

La coppia di Uomini e Donne è pronta a convolare a nozze? Lei ha rotto il silenzio e ha svelato la verità sul loro possibile matrimonio e no, le cose non stanno come sembrano.

Uomini e Donne ha permesso a numerose coppie di trovare l’amore della propria vita. Tant’è che dopo la fine della loro esperienza negli studi Elios di Roma hanno messo su famiglia.

Il più recente esempio è quello formato da Beatrice Valli e Marco Fantini che hanno celebrato le loro nozze e messo alla luce ben due bambine, ma c’è anche chi è insieme da diverso tempo, proprio come loro, e il pubblico si chiede quando potrà vederli coronare questo sogno di amore.

Ma il matrimonio rientra nei loro piani? A rispondere a questo dubbio ci ha pensato Arianna Cirrincione, che durante il corso di una recente intervista rilasciata ai microfoni di Chi ha rotto il silenzio sul matrimonio con Andrea Cerioli.

Arianna Cirrincione rompe il silenzio sul matrimonio con Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione durante il corso dell’intervista ha risposto alla domanda sul possibile matrimonio con Andrea Cerioli. Molti fan di Uomini e Donne, che sono rimasti increduli di fronte al colpo di testa di Ida Platano, rivelando come stanno davvero le cose e se ci hanno pensato o meno a fare il grande passo.

“Per ora non è in agenda“ ha dichiarato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, facendo chiarezza sui loro piani futuri. “Un giorno sì, in chiesa” ha chiarito, ammettendo di volersi sposare ma non nell’immediato, ma la coppia vuole mettere su famiglia oppure al momento questo discorso è rimandato? Arianna ha risposto anche a quest’altro dubbio dei suoi fedeli sostenitori, in modo tale da chiarire ogni possibile curiosità.

“Un figlio anche prima delle nozze. La pensiamo allo stesso modo, non è necessario sposarsi per allargare la famiglia” ha prontamente chiarito la fidanzata di Andrea Cerioli, facendo notare che possono anche mettere su famiglia senza per forza avere l’anello al dito.

Andrea e Arianna sono più innamorati che mai e poco importa se al momento il matrimonio non è nei loro piani, ciò che conta è che insieme stiano bene.