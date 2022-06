Uomini e Donne anticipazioni, stagione stellare in arrivo: tutti i nomi

Uomini e Donne tornerà sul piccolo schermo degli italiani a settembre e per questa nuova stagione televisiva sono in arrivo nomi stellari.

Uomini e Donne si sta godendo la meritata pausa estiva durante il corso di questi caldi mesi, ma tutti noi sappiamo bene che la macchina guidata da Maria De Filippi non ha intenzione di fermarsi nemmeno per un solo istante. Tant’è che la redazione è già a lavoro per la prossima stagione televisiva.

Il pubblico, infatti, nonostante quella precedente ci abbia da poco salutato, è curioso più che mai di sapere chi occupare lo spazio in questa serie televisiva che vedremo a partire da settembre. A saziare questa sete di curiosità ci sono le prime indiscrezioni che rivelano i nomi dei possibili tronisti adocchiati dalla redazione di Maria De Filippi.

Siete pronti per la nuova stagione di Uomini e Donne con nomi che hanno già avuto la possibilità di fare breccia nei cuori dei telespettatori? Ecco chi potremmo vedere sul trono.

Anticipazioni Uomini e Donne: nomi stellari per la prossima stagione

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano i nomi di ben due possibili tronisti che accetterebbero volentieri questo tanto ambito ruolo, che a molti oltre a permettere di trovare l’amore ha fatto ottenere anche una grossa fetta di popolarità.

Prima di rivelarmi dei possibili nomi, parliamo degli esclusi. Chi si è tirato fuori per questo ruolo è stata Lilli Pugliese, la non scelta di Luca Salatino. La giovane ragazza ha spiegato le sue ragioni per rifiutare e per questo motivo non dovremmo vederla a settembre. Chi invece accetterebbe è invece un altro protagonista di questa stagione.

Stiamo parlando di Andrea Della Cioppa, la non scelta di Veronica Rimondi. Lui ha ammesso in maniera molto sincera che accetterebbe al volo il trono qualora la produzione glielo offrisse e questa sua reazione non deve essere considerata falsa o ipocrita. Il suo percorso negli studi Elios è durato davvero poche settimane e se si fosse detto innamorato della tronista sarebbe risultato poco credibile.

Un altro possibile nome è quello di Federica Aversano, la non scelta di Matteo Ranieri. Lei era molto presa dall’ex tronista, ma sono passati mesi da quel momento ed è giusto voltare pagina e provare a cercare la propria strada, come sicuramente avrà già iniziato a fare.

Questi sono i primi possibili nomi dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, ma non ci resta che attendere ulteriori conferme.