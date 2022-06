Sangue e punti di sutura: paura per la naufraga dell’Isola dei Famosi

Paura per la naufraga all’Isola dei Famosi: sangue e punti di sutura

I naufraghi all’Isola dei Famosi continuano a fare le vasche tra l’infermeria e la spiaggia Honduregna. Più di 80 giorni sono passati per alcuni concorrenti e le forze vengono meno.

Una naufraga si è tagliata e si fa mettere dei punti di sutura. Paura per lei che torna con gli altri concorrenti, ma Lui non la fila. Vediamo insieme cosa è accaduto

Paura per Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi: sangue e punti di sutura

Mercedesz Henger si trova per la seconda volta all‘Isola dei Famosi. Accolta a braccia aperta dai naufraghi e soprattutto da Edoardo Tavassi con cui ha un feeling particolare, una settimana dopo scoppia il caos.

Alcuni concorrenti scoprono che lei era fidanzata prima di sbarcare in Honduras e non si fidano più.

Sono passati molti giorni da quell’evento e adesso Mercedesz e Edoardo sembrano nuovamente complici, anche se lui ha detto che preferisce aspettare il loro ritorno in Italia per capire se questa storia può funzionare o meno, mentre scoppia la bomba all’Isola de Famosi.

Mercedesz, alla ricerca di paguri con Edoardo sulla riva, cade e si fa molto male. Perdendo l’equilibrio, la naufraga cerca di attutire la caduta con la mano e si taglia il palmo con dei coralli.

La naufraga nota il sangue e viene portata subito in infermeria per medicarsi, mentre il Tavassi non sembra minimamente preoccupato e scherza con Estefania.

Mentre un naufrago viene totalmente massacrato, la Henger torna dopo un paio di ore e il saluto con Edoardo è veramente freddo. Lui si avvicina, le chiede come sta e poi si allontana.

Durante un confessionale la modella si sfoga e racconta quanto è accaduto.

“Arrivando in spiaggia Edoardo mi ha chiesto al volo, ma è andato via subito. Posso dire” domanda la ragazza e poi confessa: “Ci sono rimasta male. Poi se ne va a giocare, ridere e scherzare con Estefania… non è il mio ragazzo, questa è l’unica certezza che ho”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Cosa sta accadendo tra Edoardo e Mercedesz all’Isola dei Famosi? Come mai il naufrago non si è preso paura e non si è preoccupato per lei? E perché lui continua ad avere dei dubbi sulla veridicità del rapporto con la Henger? Continuiamo a seguire il programma per avere delle risposte