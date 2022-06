Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano? Non ci sono dubbi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano? La coppia nata al Grande Fratello Vip pronta all’importante passo, non ci sono più dubbi.

Fidanzati e innamorati da più di un anno, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti a sposarsi? Da tempo, diversi rumors vorrebbero la coppia vicino al matrimonio e i fan non aspettano altro, ma il grande passo è davvero vicino? A svelare la verità su quello che sarà il futuro della coppia è un gesto importante documentato tra le storie di Instagram sia del profilo di Giulia che di Pierpaolo.

Dopo aver trascorso qualche giorno a Mykonos insieme a Jessica, Clarissa e Lulù Selassiè, Alfonso Signorini, Alex Belli e Delia Duran, Giulia e Pierpaolo sono tornati in Italia per partecipare ad un matrimonio dove c’è stato un gesto che lascia un nuovo indizio sul probabile matrimonio futuro.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: il matrimonio nel futuro

Dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, tornati alla realtà, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati praticamente inseparabili. Sempre più innamorati, si dividono solo per i rispettivi impegni di lavoro. Nelle scorse ore, dopo aver trascorso un giorno insieme a Mykonos, Pierpaolo è tornato in Italia per una serata mentre Giulia è rientrata questa mattina, in tempo per partecipare al matrimonio della conduttrice Mediaset Giorgia Venturini.

Al fianco di Giulia, naturalmente, non poteva non esserci Pierpaolo Pretelli che ha documentato con un video il lancio del bouquet della sposa che è stato eroicamente conquistato proprio dalla Salemi che l’ha sfoggiato con il suo più bel sorriso.

“E anche questo bouquet ce lo siamo portati a casa”, ha scritto Pierpaolo pubblicando il video del lancio del bouquet. Fiera ed orgogliosa di averlo portato a casa, Giulia Salemi che, a Mykonos, ha fatto ritrovare anche il sorriso a Lulù Selassiè, ha poi aggiunto: “Dimmi chi ha preso il bouquet anche a questo matrimonio?”, ha chiesto ironicamente per poi scrivere – “Non c’è due senza tre”.

Il matrimonio per Giulia e Pierpaolo, dunque, sarà davvero vicino? Dopo aver visto nascere la loro storia d’amore nella casa del Grande Fratello Vip, dopo aver sognato con gli inizi della relazione, i fan che li seguono sempre con tanto affetto, sperano davvero di vedere, presto, Giulia indossare l’abito da sposa.