Lulù Selassiè: abbracci con un ragazzo. Addio Manuel? La verità è un’altra

Lulù Selassiè ha definitivamente dimenticato Manuel Bortuzzo? Dopo due mesi dalla rottura, si lascia andare a tenerezze con un ragazzo, ma la realtà è un’altra.

Lulù Selassiè ha definitivamente dimenticato Manuel Bortuzzo? E’ bastato un video pubblicato tra le storie di Instagram dalla sorella Clarissa in cui Lulù appare in compagnia di un ragazzo con cui ha degli atteggiamenti confidenziali per scatenare il gossip. Su Twitter, i fan della Selassiè hanno immediatamente pubblicato il video in questione spaccandosi a metà.

Da una parte c’è chi spera che Lulù abbia definitivamente dimenticato Manuel Bortuzzo dopo due mesi dalla fine della storia e, dall’altra, ci sono quelli convinti che il ragazzo in compagnia di Lulù sia semplicemente un amico e che nel cuore della principessa ci sia ancora Manuel. Qual è, dunque, la verità?

Lulù Selassiè: ecco chi è il ragazzo abbracciato a Mykonos

Dopo aver trascorso un giorno a Milano, Lulù Selassiè è partita per Mykonos dove sta incantando tutti con la sua bellezza. Con lei ci sono anche le sorelle Clarissa e Jessica con cui, tra un impegno di lavoro e un altro, si sta rilassando al mare dove ha sfoggiato un bikini della collezione di Giulia Salemi lasciando tutti senza fiato. A Mykonos, Lulù ha staccato la spina divertendosi in compagnia delle sorelle e degli amici.

Clarissa, così, tra le storie di Instagram, ha pubblicato un video in cui Lulù è in compagnia di un ragazzo con cui chiacchiera. Dopo essersi accorti di essere ripresi, Lulù e questo ragazzo si avvicinano lasciandosi andare a baci e abbracci. Un video che, in poco tempo, è stato pubblicato su Twitter da diversi fan che hanno cominciato a fare varie ipotesi su chi sia il ragazzo in questione. A chiarire tutto, come potete vedere dalla foto qui in basso, è stata la stessa Lulù.

Come fa sapere Lulù attraverso le storie del proprio profilo Instagram, il ragazzo in sua compagnia si chiama Luca ed è un amico fraterno con cui sta trascorrendo il suo tempo a Mykonos dove hanno incontrato Alfonso Signorini, Alex Belli e Delia Duran. Nessun nuovo amore per Lulù che, nell’ultima intervista rilasciata a Casa Chi, ha fatto capire di non aver ancora dimenticato Manuel spiegando di essere spesso triste e di distrarsi con il lavoro, la famiglia e gli amici.