Test osservazione: quante api ci sono in questa immagine?

Sei capace di osservare un’immagine per trenta secondi e rispondere correttamente? Questo test ti metterà in seria difficoltà. Provare per credere

Alcune persone hanno la capacità di memorizzare decine di dettagli guardando un’immagine soltanto per pochi secondi. Sembra impossibile ma in realtà non è così. La cosa più importante da fare è concentrarsi. Per questo motivo, se hai deciso di metterti alla prova con questo test, ti consigliamo di isolarti e di non farti distrarre da fattori esterni, altrimenti sarà molto difficile rispondere entro trenta secondi.

Affinché il test sia valido, è indispensabile che tu prenda il tuo smartphone, apra l’applicazione con il cronometro e faccia partire il tempo non appena inizierai a guardare l’immagine. Soltanto così potrai capire se hai veramente la capacità di memorizzare qualcosa in poco tempo. Mal che vada, hai sempre la soluzione del test a disposizione qui sotto.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Abbiamo un prato con delle api: quante sono? Riesci a contare il numero preciso di api in trenta secondi? Da questo momento puoi far partire il cronometro, vediamo cosa sai fare!

La soluzione del test

Per rispondere in maniera corretta ad un test del genere è necessario trovare un metodo e seguirlo fino alla fine. Scegli quello che ti piace di più, puoi contare le api in verticale, in orizzontale, in obliquo, a gruppi di quattro. Ognuno ha il suo metodo e non esiste un trucco più efficace di altri. Se hai indovinato il numero delle api in queste immagine, ti facciamo i complimenti perché non era facile rispondere in soli trenta secondi.

Se, al contrario, hai avuto delle difficoltà e adesso vuoi scoprire la soluzione, sarai accontentato a breve. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori, esattamente come tutti gli altri test che potrai trovare sul nostro sito. Adesso possiamo finalmente svelarti il numero di api presenti nell’immagine.

Come si evince dalla soluzione in alto, il numero di api presenti dell’immagine è 52. E tu, hai indovinato o hai avuto bisogno di dare una sbirciata alle soluzioni?