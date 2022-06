Harry e Meghan snobbati nuovamente da William e Kate

La guerra all’interno della Royal Family non risparmia nessuno. Ecco il nuovo capitolo dello scontro tra Harry, Meghan, William e Kate

Il Giubileo di Platino è ormai alle spalle e l’Inghilterra ha da tempo ripreso la sua routine. Le bandierine britanniche sono state riposte in un cassetto e le folle oceaniche si sono ritirate, eppure la “guerra” tra Sussex e Cambridge continua a tenere banco all’interno della Royal Family. Anche negli ultimi giorni, diverse trasmissioni televisive inglesi hanno dedicato molto spazio a queste coppie.

Da un lato Harry e Meghan, ormai emigrati negli Stati Uniti d’America e fuori da tutti i giochi riguardanti la corona britannica; dall’altro William e Kate, futuri re e regina d’Inghilterra, per niente disposti a perdonare i Duchi di Sussex per il gesto compiuto nel 2020. Pare che William e Kate abbiano fatto di tutto per evitare di incontrare Harry e Meghan durante i festeggiamenti in onore della Regina Elisabetta. C’è un gesto in particolare che ha sorpreso tutti, ecco di cosa si tratta.

William e Kate hanno rifiutato l’invito di Harry e Meghan

Lo scorso 4 giugno, Lilibet Diana ha festeggiato il suo primo compleanno. Harry e Meghan hanno organizzato un piccolo picnic sul prato di Frogmore Cottage. Secondo alcune indiscrezioni anticipate da Page Six, nell’elenco degli invitati c’erano anche William e Kate ma non si sono presentati. Pare che l’atteso incontro tra i due fratelli non sia avvenuto, nonostante ce ne fosse la possibilità.

Il sito britannico spiega che “William è ancora troppo diffidente nei confronti del fratello, non vuole restare solo con lui perché teme che i dettagli della loro conversazione possano finire sui giornali”. È evidente che il fratello maggiore non abbia ancora digerito la famosa intervista di due anni fa concessa ad Oprah Winfrey. Inoltre, in questo momento i Cambridge stanno contendendo ai Sussex un altro importante obiettivo.

Al piccolo party erano presenti i figli di Zara e Mike Tindall, le figlie di Peter Phillips e Autumn Kelly ed altri membri della corona britannica. Queste presenze dimostrano che l’ex attrice statunitense e suo marito siano stati perdonati da alcuni membri della Royal Family. Per una riconciliazione con i Duchi di Cambridge sarà necessario più tempo e la pubblicazione di un libro di memorie da parte del Principe Harry potrebbe allontanare ulteriormente le due fazioni.