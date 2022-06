Incubo per gli ex Uomini e Donne: quello che è accaduto è drammatico

Gli ex di Uomini e Donne hanno vissuto un vero e proprio incubo nel cuore della notte. Lo sfogo ha gelato i loro fan che non hanno potuto fare a meno di mostrare tutto il loro supporto in questo momento così drammatico.

Gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno vissuto ore davvero difficili e non è mancato il supporto dei loro fedeli sostenitori che non li hanno abbandonati nemmeno in un momento così delicato.

Ben tre persone che hanno preso parte al dating show di Maria De Filippi hanno dovuto fare i conti con un episodio terribile, in quanto nel giro di qualche ora dopo essere ritornati nelle loro rispettive case se le sono trovate sotto sopra intuendo che qualcuno fosse entrato alla ricerca di oggetti di valore da poter rivendere o di soldi.

Gli ex di Uomini e Donne sono stati derubati a Milano ed una di loro si trova anche in dolce attesa e al suo ritorno a casa la situazione non è stata affatto facile da gestire.

Ex di Uomini e Donne derubati in casa: l’amaro sfogo lascia senza parole

Ad annunciare il tutto sono stati i diretti interessati sui loro rispetti profili social. Ad iniziare le danze è stata la coppia formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dove Maria De Filippi dovrà fare i conti con un brutto colpo, ha rotto il silenzio sui social rivelando di essere stata derubata nel loro appartamento.

Fortunatamente però i ladri non avrebbero trovato ciò di cui erano alla ricerca, ma è rimasto comunque un grande spavento in quanto il pensiero che una persona estranea sia entrata in casa propria ed ha frugato tra le proprie cose non è la migliore del mondo.

La coppia però, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, non è stata l’unica a vivere questa sensazione di disagio. Anche la loro ex collega Cecilia Zagarrigo è stata derubata in casa. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi in dolce attesa, ha pubblicato una breve clip che mostra ai suoi fedeli sostenitori come le hanno ridotto casa in sua assenza.

Gli ex protagonisti di Uomini e Donne sono stati derubati nelle loro case e i loro fedeli sostenitori hanno mostrato loro tutto il supporto e l’affetto necessario per affrontare questo brutto momento.